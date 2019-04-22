Как покрасить яйца свеклой на Пасху: интересные и простые идеи в фотографиях

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Как покрасить яйца свеклой на Пасху 2019 - видео и фото как красить яйца
Как покрасить яйца свеклой / LifeStyle 24

По церковной традиции, перед светлым праздником Воскресения Христова, каждая семья прикладывает всю фантазию и усилия для создания особого пасхального яйца – писанки. Они являются оберегом и лучшим подарком друзьям. Как покрасить яйца свеклой – читайте в нашем материале.

Традиционным цветом пасхальных яиц считается красный, так как он символизирует кровь Христа. Во многих областях Украины существует традиция обмениваться крашеными красными писанками. Эта история связана с традицией Священного Писания.

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По преданию, к императорскому двору было не принято идти без подарка. Беднейшие слои населения приносили в дар обычное яйцо – простой и дешевый подарок. С таким подарком пришла Мария Магдалина, чтобы объявить императору известие: "Я видела Господа! Он воскрес!".

Пофарбувати яйця у бордовий колір дуже легко!
Покрасить яйца в бордовый цвет очень легко!

Однако тот в ответ пренебрежительно сказал: "Скорее это яйцо покраснеет, чем я поверю, что Христос воскрес", и в этот момент случилось чудо – яйцо моментально изменило цвет на красный. Тогда пораженный император воскликнул: "Воистину воскрес!" на весь двор. С тех пор все люди приняли христианскую веру.

Делимся с вами легким способом, как можно покрасить яйца свеклой. Раскрашивая яйца свекольным соком, можно получить оттенок от нежно-розового до темно-бордового.


Окрашивание яиц свекольным соком

Инструкция, как покрасить яйца свеклой

1. Потрите свеклу на терке или воспользуйтесь соковыжималкой.

2. Возьмите свежевыжатый сок свеклы и поместите туда круто отвареные яйца.

3. Чем дольше яйца будут стоять в соке – тем насыщеннее получится цвет. Также яйца можно оставлять на всю ночь в холодильнике в тарелке с соком, тогда они получатся очень насыщенного бордового цвета.

4. Чтобы окрашенные яйца блестели, вынув их из раствора, надо вытереть и смазать подсолнечным маслом.

Важные советы для окрашивания яиц:

1. Для четко выраженного цвета нужно подбирать яйца с белой скорлупой.

2. Чтобы яйца не трескались при варке от перепада температуры, предварительно достаньте их из холодильника. Чтобы сохранить скорлупу целой, добавьте в воду немного соли.

3. Перед покраской помойте яйца с использованием соды. Чтобы обезжирить поверхность, протрите ее спиртом.

4. Перед погружением в раствор яйца можно декорировать веточками, плотно завернув их в один слой марли или капрона и скрепив нитками.

Смотрите видео, как покрасить яйца:

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Теги: LifeStyle Традиции Советы Пасха
Источник: LifeStyle 24
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