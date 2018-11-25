Как приготовить сочное куриное филе в духовке: рецепт вкусного приложения к гарниру

"Что за ужин без мяса?"– любят спрашивать мужчины, а женщинам приходится искать вкусные варианты приготовления чего-то нового. Когда надоест готовить отбивные или котлеты, этот рецепт сочной курицы в духовке вам пригодится.

Куриное мясо является очень полезным для организма. Диетологи рекомендуют употреблять птицу чаще, чем свинину, ведь белое мясо лучше влияет на самочувствие и кишечный тракт. Повезло, что курятина очень вкусная. Однако часто для приготовления в духовке филе является слишком сухим. Тогда приходится использовать маленькие лайфхаки, приведенные в рецептах.

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Для приготовления куриного филе в духовке понадобится:

куриное филе – 2 шт.,

оливковое масло – 2 ст. л.,

сметана – 1-2 ст. л.,

помидор – 1 большой или 2 маленьких,

сыр моцарелла – 200 г.

Перед приготовлением разогрейте духовку до 180 градусов. Затем разрежьте филе курицы так, как на отбивные. Пластинки должны быть примерно 5-8 мм. По желанию можно слегка отбить. Поставьте филе в форму для запекания, посолите, поперчите и полейте оливковым или подсолнечным маслом.

Помидоры порежьте маленькими кубиками и положите в тарелку, туда добавьте сметану и, по желанию, итальянские травы (базилик, орегано). Выложите смесь на филе и посыпьте сверху натертой моцареллой. Выпекайте мясо в течение 20-25 минут.