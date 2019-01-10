Как приготовить солянку: вкусные рецепты в фото и видео
Особенностью солянки является то, что в ней есть достаточно много разновидностей мяса. По классическому рецепту мясная солянка – сытный, вкусный, ароматный суп, в рецепт которого входят разнообразные копчености. Предлагаем вам вкусный рецепт солянки из мяса и рыбы.
Солянка считается универсальным супом, ведь она одновременно является и первым, и вторым блюдом. Суп редко получается одинаковым на вкус, потому что состав ингредиентов, которые в него входят, практически невозможно повторить.
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Вы знаете чем полезна солянка? В ее состав входит множество натуральных продуктов, благодаря чему она содержит ценные питательные вещества.
– витамин С (капуста, зелень, огурцы, лимон, оливки);
– белок (мясо, грибы);
– кальций (сметана);
– антиоксиданты, пектины (свежая зелень, овощи).
Рецепт приготовления мясной солянки
Ингредиенты:
- 3 соленых огурца;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- 30 мл растительного масла;
- 200 граммов оливок;
- 4 ст. л. томатной пасты;
- 4 охотничьих колбаски;
- 2 зубчика чеснока;
- 4 картофеля;
- 60 граммов ветчины;
- сушеная петрушка, соль, перец.
Для сервировки:
- кусочек лимона;
- свежая зелень.
Время приготовления:
1 час.
Ингредиенты для приготовления солянки
1. Нарезать соленые огурцы кубиками.
2. Поставить огурчики в кастрюлю и залить рассолом из банки (300 мл).
3. Поставить на огонь и варить 30 минут: огурцы должны хорошо размякнуть. Когда рассол выкипит, добавить воды.
4. На крупной терке измельчить морковь. Лук порезать кубиками.
Рецепт правильного приготовления солянки
5. Разогреть сковороду и обжарить лук с морковью.
6. Слить сок из оливок, используя сито, нарезать кольцами.
7. Когда овощи обжарятся, добавить немного воды и томатную пасту (1 столовую ложку на одну порцию). На среднем огне пассеровать до 5 минут. Тогда добавить оливки.
Как сварить солянку: пошаговый рецепт
8. Копченые колбаски нарезать кольцами и также поставить пассеровать. Не накрывая крышкой на максимальном огне, выдержать 15 минут.
9. Добавить размягченные огурцы в томатную смесь. В конце приготовления добавить раздавленный чеснок, солянку посолить и поперчить.
10. Картофель порезать на кубики и поставить варить. Ветчину также нарезать кубиками.
При подаче солянки положить одну сваренную картошку в тарелку, сверху добавить немного томатной пасты, посыпать ветчиной и сушеной петрушкой. Перед употреблением размять картофель и залить кипятком.
Правильная подача солянки
Смотрите видео как приготовить солянку:
Рецепт приготовления рыбной солянки
Ингредиенты:
- 600 грамм филе лосося;
- рыбные обрезки(голова, плавники, хвост);
- 4 картофеля;
- 4 соленые огурцы;
- 1 лук репчатый;
- 1 банка маслин;
- 2 ст.л. томатной пасты;
- лимон;
- набор приправ (соль, перец, паприка молотая, лавровый лист, масло).
1. Из рыбных обрезков сварить бульон (положить в него лавровый лист, немного соли, перец горошком), процедить. Снять мясо с костей, добавить в бульон, кости выбросить.
Рецепт рыбной солянки
2. Соленые огурцы мелко порезать, обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и заправить томатом.
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3. Филе лосося порезать небольшими кусочками.
Как сварить рыбную солянку: рецепт
4. В кастрюлю с бульоном добавить порезанный кубиками картофель, поджарку из огурцов и довести до кипения. После этого добавить рыбное филе. Варить до готовности картофеля.
5. В конце приготовления добавить маслины вместе с жидкостью из банки, соль и паприку. Туда же поставить частички лимона и зелень.
Смотрите видео как приготовить рыбную солянку: