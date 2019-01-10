Как приготовить солянку: вкусные рецепты в фото и видео

Особенностью солянки является то, что в ней есть достаточно много разновидностей мяса. По классическому рецепту мясная солянка – сытный, вкусный, ароматный суп, в рецепт которого входят разнообразные копчености. Предлагаем вам вкусный рецепт солянки из мяса и рыбы.

Солянка считается универсальным супом, ведь она одновременно является и первым, и вторым блюдом. Суп редко получается одинаковым на вкус, потому что состав ингредиентов, которые в него входят, практически невозможно повторить.

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Вы знаете чем полезна солянка? В ее состав входит множество натуральных продуктов, благодаря чему она содержит ценные питательные вещества.

– витамин С (капуста, зелень, огурцы, лимон, оливки);

– белок (мясо, грибы);

– кальций (сметана);

– антиоксиданты, пектины (свежая зелень, овощи).

Рецепт приготовления мясной солянки

Ингредиенты:

- 3 соленых огурца;

- 1 морковь;

- 1 репчатый лук;

- 30 мл растительного масла;

- 200 граммов оливок;

- 4 ст. л. томатной пасты;

- 4 охотничьих колбаски;

- 2 зубчика чеснока;

- 4 картофеля;

- 60 граммов ветчины;

- сушеная петрушка, соль, перец.

Для сервировки:

- кусочек лимона;

- свежая зелень.

Время приготовления:

1 час.



Ингредиенты для приготовления солянки

1. Нарезать соленые огурцы кубиками.

2. Поставить огурчики в кастрюлю и залить рассолом из банки (300 мл).

3. Поставить на огонь и варить 30 минут: огурцы должны хорошо размякнуть. Когда рассол выкипит, добавить воды.

4. На крупной терке измельчить морковь. Лук порезать кубиками.



Рецепт правильного приготовления солянки

5. Разогреть сковороду и обжарить лук с морковью.

6. Слить сок из оливок, используя сито, нарезать кольцами.

7. Когда овощи обжарятся, добавить немного воды и томатную пасту (1 столовую ложку на одну порцию). На среднем огне пассеровать до 5 минут. Тогда добавить оливки.



Как сварить солянку: пошаговый рецепт

8. Копченые колбаски нарезать кольцами и также поставить пассеровать. Не накрывая крышкой на максимальном огне, выдержать 15 минут.

9. Добавить размягченные огурцы в томатную смесь. В конце приготовления добавить раздавленный чеснок, солянку посолить и поперчить.

10. Картофель порезать на кубики и поставить варить. Ветчину также нарезать кубиками.

При подаче солянки положить одну сваренную картошку в тарелку, сверху добавить немного томатной пасты, посыпать ветчиной и сушеной петрушкой. Перед употреблением размять картофель и залить кипятком.



Правильная подача солянки

Смотрите видео как приготовить солянку:

Рецепт приготовления рыбной солянки

Ингредиенты:

- 600 грамм филе лосося;

- рыбные обрезки(голова, плавники, хвост);

- 4 картофеля;

- 4 соленые огурцы;

- 1 лук репчатый;

- 1 банка маслин;

- 2 ст.л. томатной пасты;

- лимон;

- набор приправ (соль, перец, паприка молотая, лавровый лист, масло).

1. Из рыбных обрезков сварить бульон (положить в него лавровый лист, немного соли, перец горошком), процедить. Снять мясо с костей, добавить в бульон, кости выбросить.



Рецепт рыбной солянки

2. Соленые огурцы мелко порезать, обжарить на сковороде с добавлением растительного масла и заправить томатом.

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3. Филе лосося порезать небольшими кусочками.



Как сварить рыбную солянку: рецепт

4. В кастрюлю с бульоном добавить порезанный кубиками картофель, поджарку из огурцов и довести до кипения. После этого добавить рыбное филе. Варить до готовности картофеля.

5. В конце приготовления добавить маслины вместе с жидкостью из банки, соль и паприку. Туда же поставить частички лимона и зелень.

Смотрите видео как приготовить рыбную солянку: