Как прошел самый романтичный выпуск "Танцев со звездами 2019": фото
Популярное шоу "Танцы со звездами 2019" покорило украинских зрителей романтикой. 15 сентября состоялся "Вечер любви", во время которого участники показали чувственные и одновременно эмоциональные постановки. Как это было – смотрите в фотоподборке
Все поклонники шоу "Танцы со звездами 2019" с нетерпением ожидали 4 выпуск шоу. Все потому, что в прямом эфире обетами обменялись Екатерина Кухар и Александр Стоянов. За свадебной церемонией наблюдали все зрители, а участники проекта приняли участие в забавных конкурсах от Леси Никитюк.
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Каждые секунды, минуты, часы и каждый день, проведенный с тобой – самые дорогие моему сердцу,
– трогательно написал Александр Стоянов.
Во время шоу муж Екатерины Кухар станцевал лирическую постановку, которую посвятил своей любимой, и подарил ей большой букет роз. Такая романтика растрогала приму-балерину и всех зрителей.
Однако не только этим романтическим событием запомнится выпуск "Танцев со звездами 2019". Каждый из участников показал трогательные постановки, которые вызвали овации в зале. Так, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров вышли на паркет с румбой, которая была настолько страстной, что у судей не хватало комплиментов. А вот Дзидзьо и Яна Цибульская зажгли на паркете с забавным джайвом. Фанаты Даниэля Салема впервые увидели его в костюме священника. Каким же был 4 эфир шоу – смотрите в фотоподборке.
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Даниэль Салем и Юлия Сахневич/ Фото: Instagram / @tanci1plus1
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Ксения Мишина и Евгений Кот/ Фото: Instagram / @tanci1plus1
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: Instagram / @tanci1plus1
MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1
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