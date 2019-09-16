Как прошел самый романтичный выпуск "Танцев со звездами 2019": фото

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"Танцы со звездами 2019": 4 выпуск в фото
"Танцы со звездами 2019": 4 выпуск в фото / Instagram / @tanci1plus1

Популярное шоу "Танцы со звездами 2019" покорило украинских зрителей романтикой. 15 сентября состоялся "Вечер любви", во время которого участники показали чувственные и одновременно эмоциональные постановки. Как это было – смотрите в фотоподборке

Все поклонники шоу "Танцы со звездами 2019" с нетерпением ожидали 4 выпуск шоу. Все потому, что в прямом эфире обетами обменялись Екатерина Кухар и Александр Стоянов. За свадебной церемонией наблюдали все зрители, а участники проекта приняли участие в забавных конкурсах от Леси Никитюк.

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Каждые секунды, минуты, часы и каждый день, проведенный с тобой самые дорогие моему сердцу,
трогательно написал Александр Стоянов.

Во время шоу муж Екатерины Кухар станцевал лирическую постановку, которую посвятил своей любимой, и подарил ей большой букет роз. Такая романтика растрогала приму-балерину и всех зрителей.

Однако не только этим романтическим событием запомнится выпуск "Танцев со звездами 2019". Каждый из участников показал трогательные постановки, которые вызвали овации в зале. Так, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров вышли на паркет с румбой, которая была настолько страстной, что у судей не хватало комплиментов. А вот Дзидзьо и Яна Цибульская зажгли на паркете с забавным джайвом. Фанаты Даниэля Салема впервые увидели его в костюме священника. Каким же был 4 эфир шоу – смотрите в фотоподборке.

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Даніель Салем
Даниэль Салем и Юлия Сахневич/ Фото: Instagram / @tanci1plus1


Владимир Остапчук и Илона Гвоздева / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Ксения Мишина и Евгений Кот/ Фото: Instagram / @tanci1plus1


Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Алексей Яровенко и Елена Шоптенко / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Надежда Матвеева и Валерий Шохин / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Людмила Барбир и Дмитрий Жук / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Анна Ризатдинова и Александр Прохоров / Фото: Instagram / @tanci1plus1


Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина / Фото: Instagram / @tanci1plus1


MARUV и Джей / Фото: Instagram / @tanci1plus1

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Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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