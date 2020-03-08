Как украинские звезды отмечают Международный женский день: подборка поздравлений

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Взгляды украинцев на этот праздник разделились, однако представители отечественного шоу-бизнеса не упускают случая, чтобы обратиться к своим поклонницам с трогательными словами. Как знаменитости поздравляют с 8 марта, читайте в подборке от LifeStyle 24.

Международный женский день – возможность еще раз напомнить женщинам о свете и красоте, которую они несут в этот мир. 8 марта лента социальных сетей изобилует чувственными поздравлениями, цветами и романтическими подарками. Не остались равнодушными в этот знаковый день и яркие представители украинского шоу-бизнеса, которые рассыпались комплиментами и десятками трогательных признаний.

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Alyona Alyona: "Ты – сильная, ты – умная, ты – креативная, ты – независимая! В тебе прекрасное все! Все, что ты делаешь, сделанное с любовью! Ты – замечательная мама, сестра, жена, подруга, ты – уникальная. Будь всегда собой, люби себя и сей добро".

Павел Зибров: "Я поздравляю всех женщин Украины с праздником весны! Девушки, женщины, я не поздравляю вас с 8 марта, потому что мне очень странно то, что придумали ваш праздник только раз в год, я считаю, что нужно поздравлять как можно чаще, ведь вы — наши половинки и заслуживаете, чтобы о вас заботились и любили каждый день".

Виталий Козловский: "Мои нежные, прекрасные, трогательные, утонченные красавицы! Поздравляю вас с весной и прекрасным праздником 8 марта!"

Владимир Остапчук: "Как же вы с нами, девочки, страдаете. Мы вечно тупим, не можем выбрать элементарный кефир, с ребенком нас не оставишь и перед подругами иногда стыдно. Мы не следим за весом, языком и кошельком ... Мы можем быть идеальными только когда жестко налажаем и ходим шелковыми ровно до ваших "ладно, прощаю, иди обниму". Но не смотря на все это Вы любите нас. Вы верите в нас, вы нами восхищаетесь, вы дарите жизнь и второе дыхание, вы даёте ещё один-это-точно-последний-шанс. Годами... Так будьте же в наших сердцах, наших мыслях и наших песнях"

Александр Педан: "Девушки, с Вашим Днем! Пусть мужчины дарят цветы регулярно, а не только раз в году! Ну а сегодня просто окружют вас своим вниманием! Относительно равенства, скажу, как подкаблучник со стажем:"Каждый успешный мужчина знает, что всегда его успех наполовину принадлежит его половинке! "

Дария Квиткова: "С 8 марта, любимые. Желаю, чтобы ваши мужчины дарили вам цветы не только в этот день, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и никогда не плакали, а если и были слезы на глазах, то только от счастья. Всех обнимаю".

Дан Балан: "С праздником, дорогие. Почувствуйте магию этого дня, зарядитесь прекрасными эмоциями на весь год. Сегодня только любовь!"

Monatik: "Мы вас #Сильно любим! С праздником! Вы такие особенные"

Ольга Сумская: "Есть очень простые вещи: забота, внимание, улыбка, нежный взгляд, завтрак вместе или его звонок утром, если вы на расстоянии, букетик мимозы или тюльпанов... Но всегда хочется чего-то большего. С праздником 8 марта нас, девушки!"

Иракли Макацария: "Дорогие девушки, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Спасибо за то, что вы делаете нас лучше и наполняете жизнь прекрасными моментами, желаю вам сиять каждый день ярче и пусть улыбка не покидает вас".

Джамала: "Чувствовать себя легкой, красивой, единственной, нежной, обаятельной, необходимой. Любить и чувствовать любовь к себе. Просто быть собой!"