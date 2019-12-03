Как Влад Яма выглядел 16 лет назад: архивное фото хореографа

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Влад Яма показал архивное фото / Instagram / @vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья "Танцев со звездами 2019" Влад Яма не прекращает удивлять своих поклонников в сети. На инстаграм странице он опубликовал снимок, сделанный в 2003 году.

По словам Влада Ямы, тогда он учился в Запорожском национальном университете. Образование знаменитый хореограф получал на факультете физического воспитания и продолжал заниматься танцами.

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Студенческий снимок Влад Яма сделал в местном общежитии. Однако не это привлекло немалое внимание поклонников: 16 лет назад хореограф не брил голову, поэтому предстал на фотографии с волнистыми короткими волосами.

Будьте осторожны – уровень сексуальности зашкаливает! Год 2003... А вы когда-нибудь жили в общежитии?
– с юмором написал Влад Яма.

Влад Яма у студентські роки
Влад Яма в студенческие годы / Instagram / @vladyama_official

Интересно, что до 2006 года хореограф кардинально сменил имидж. Влад Яма принял участие в первом сезоне "Танцев со звездами", благодаря чему и получил бешеную популярность. Тогда танцовщик вышел на паркет с Натальей Могилевской и продемонстрировал новый стиль без волос. С тех пор имидж Влада Ямы менялся только благодаря бороде.

Влад Яма у Танцях з зірками
Влад Яма в "Танцах со звездами" / Пресс-служба

А ось так Влад Яма виглядає зараз
А вот так Влад Яма выглядит сейчас​ / Instagram / @vladyama_official

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle
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