Как выглядеть роскошно в будничной одежде: пример королевы Испании

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Король и королева Испании с детьми
Король и королева Испании с детьми / www.gettyimages.com

Королева Летиция в очередной раз доказала, что является настоящей иконой стиля в Испании. Ее Величество совершила обыденный выход, очаровав всех простотой и одновременно элегантностью своего образа.

Перед камерами журналистов 46-летняя Летиция предстала в белоснежной рубашке и серых брюках с принтом. К такой одежде испанская модница подобрала белые кеды и маленькую сумочку. Выглядела Летиция современно и одновременно очень сдержанно.

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Королівське подружжя Іспанії
Королевская чета Испании / Фото: Getty Images

Известно, что в таком наряде Ее Величество совместно с мужем Филиппом VI и детьми – инфантами Леонор и Софией – пришла в госпиталь Universitario Quiron в Мадриде. Там королевская семья посетила их родственника – экс-монарха Хуана Карлоса, который возглавлял трон до июня 2014 года. Отец Филиппа VI успешно перенес операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации после хирургического вмешательства.

Пока неизвестно, когда Хуан Карлос сможет покинуть госпиталь, о чем любезно рассказал испанский монарх. Он с женой Летицией охотно пообщались с журналистами и поклонниками королевской семьи. Кроме этого, со своими дочерьми пара не отказывалась от снимков, позируя перед десятками камер.

Король Філіп VI та його дружина Летиція
Король Филипп VI и его жена Летиция / Фото: Getty Images

Это не первый раз король Филипп VI и его жена Летиция посещают Хуана Карлоса. На днях супруги побывали в госпитале, однако без детей. Тогда пара выбрала более официальный наряд: Ее Величество выбрала темные штаны, которые получили название "бананы" через широкий фасон штанины, а также белый пиджак, из-под которого выглядывала кофта в горох. А вот король Испании отдал предпочтение светлому костюму с черной рубашкой.

Королева Летиція
Королева Летиция и Филипп VI / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Летиция, королева Испании
Источник: LifeStyle 24
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