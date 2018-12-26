Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос

2018 год для украинского кино выдался действительно урожайным: в прокат вышло более 20 полнометражных игровых фильмов. За годы независимости это рекорд по количеству отечественных кинолент.

Последние три года кинематограф Украины переживает настоящее возрождение. Вспомним, что в 2016 году в прокат вышло 16 полнометражных игровых фильмов, в 2017 – 17. Но дело не только в количестве, но и качестве – наши ленты регулярно собирают награды на кинофестивалях.

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В частности, фильм "Донбасс" Сергея Лозницы хоть и не попал в шорт-лист кинопремии "Оскар", но все же является самым титулованным украинским фильмом года. В копилке, в частности, награда за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале ("Особый взгляд"), а также победы на Индийском и Каирском международных кинофестивалях и Фестивале европейского кино в Севилье.

Трейлер к фильму "Донбасс": смотрите видео

Лента "Когда падают деревья" Марыси Никитюк получила "Серебряного павлина" на Индийском международном кинофестивале, Национальную премию кинокритиков "Киноколо" как открытие года, а также фильм имел многочисленные номинации на Берлинском кинофестивале.

Между тем, анимационный фильм "Украденная принцесса" продолжает гастролировать по миру. В 2019 году выйдет в прокат в Китае. В общем мультфильм уже показали в более чем 40 странах мира, а на 2019 год релиз запланирован в странах Центральной Америки, Испании, Южно-Африканской Республике и Южной Корее.

"Похищенная принцесса": смотрите видео трейлера

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Мультфильм "Похищенная принцесса" в национальном прокате собрал 36 миллионов гривен лишь за 8 недель. "Свингеры" в начале года собрали в прокате 22 миллиона гривен, столько же и комедия "DZIDZIO Первый раз". Лента "Сумасшедшая Свадьба" полностью вернула выделенные средства на производство фильма Госкино – перечислили на счет агентства 1 175 590 гривен. Комедия является рекордсменом по кассовым сборам среди украинских фильмов – 54 534 019 гривен.

Трейлер к фильму "Сумасшедшая свадьба": смотрите видео

В прокат вышли фильмы, которые касаются исключительно украинской истории и самобытности: "Позывной Бандерас" – о войне на Донбассе, "Тайный дневник Симона Петлюры" – о последних годах жизни политического и военного деятеля, "Дикое Поле" – по бестселлеру Сергея Жадана "Ворошиловград". Радовал украинский кинематограф и добрыми комедиями, приключенческими и фантастическими кинолентами – "Сотка", "Герой моего времени", "Приключения S Николая", "Я, Ты, Он, Она", "Бобот и энергия вселенной", "Благородные бродяги". И это еще не полный список…