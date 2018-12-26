Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос

61 Читати новину українською
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос / Фото из открытых источников

2018 год для украинского кино выдался действительно урожайным: в прокат вышло более 20 полнометражных игровых фильмов. За годы независимости это рекорд по количеству отечественных кинолент.

Последние три года кинематограф Украины переживает настоящее возрождение. Вспомним, что в 2016 году в прокат вышло 16 полнометражных игровых фильмов, в 2017 – 17. Но дело не только в количестве, но и качестве – наши ленты регулярно собирают награды на кинофестивалях.

Читайте также: Лучшие украинские премьеры 2018 года: что обязательно стоит посмотреть

В частности, фильм "Донбасс" Сергея Лозницы хоть и не попал в шорт-лист кинопремии "Оскар", но все же является самым титулованным украинским фильмом года. В копилке, в частности, награда за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале ("Особый взгляд"), а также победы на Индийском и Каирском международных кинофестивалях и Фестивале европейского кино в Севилье.

Трейлер к фильму "Донбасс": смотрите видео

 

Лента "Когда падают деревья" Марыси Никитюк получила "Серебряного павлина" на Индийском международном кинофестивале, Национальную премию кинокритиков "Киноколо" как открытие года, а также фильм имел многочисленные номинации на Берлинском кинофестивале.

Между тем, анимационный фильм "Украденная принцесса" продолжает гастролировать по миру. В 2019 году выйдет в прокат в Китае. В общем мультфильм уже показали в более чем 40 странах мира, а на 2019 год релиз запланирован в странах Центральной Америки, Испании, Южно-Африканской Республике и Южной Корее.

"Похищенная принцесса": смотрите видео трейлера

 

Читайте также: Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов

Мультфильм "Похищенная принцесса" в национальном прокате собрал 36 миллионов гривен лишь за 8 недель. "Свингеры" в начале года собрали в прокате 22 миллиона гривен, столько же и комедия "DZIDZIO Первый раз". Лента "Сумасшедшая Свадьба" полностью вернула выделенные средства на производство фильма Госкино – перечислили на счет агентства 1 175 590 гривен. Комедия является рекордсменом по кассовым сборам среди украинских фильмов – 54 534 019 гривен.

Трейлер к фильму "Сумасшедшая свадьба": смотрите видео

 

В прокат вышли фильмы, которые касаются исключительно украинской истории и самобытности: "Позывной Бандерас" – о войне на Донбассе, "Тайный дневник Симона Петлюры" – о последних годах жизни политического и военного деятеля, "Дикое Поле" – по бестселлеру Сергея Жадана "Ворошиловград". Радовал украинский кинематограф и добрыми комедиями, приключенческими и фантастическими кинолентами – "Сотка", "Герой моего времени", "Приключения S Николая", "Я, Ты, Он, Она", "Бобот и энергия вселенной", "Благородные бродяги". И это еще не полный список…

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Опрос 24
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
сегодня 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
61
Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
сегодня 20:06 Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
3058
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 17:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 32952
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
сегодня 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
82
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
39211
Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
25 декабря 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
Юлія Михайлова 1013
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук