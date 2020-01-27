Канадцы написали петицию против принца Гарри и Меган Маркл: известна причина

Принц Гарри и Меган Маркл переживают не лучшие времена. Супруги поселились в Канаде в надежде быть как можно дальше от скандалов и шума, однако это отнюдь не помогло паре. Против герцогов Сассекских составили петицию, которую уже подписали 90 тысяч человек.

Как рассказывают журналисты The Washington Post, принц Гарри и Меган Маркл получают денежную помощь от Канады. Это сильно возмутило жителей страны, которые не намерены оплачивать счета герцогов Сассекских. Поэтому налогоплательщики высказали свое недовольство, составив соответствующую петицию к правительству.

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Сейчас документ подписали 90 тысяч человек, что свидетельствует о большом резонансе в Канаде. Люди признались, что не против того, чтобы принц Гарри, Меган Маркл и их 8-месячный сын Арчи жили в стране, однако выделять на это государственные средства – неправильно.

Канадцы желают герцогу и герцогине Сассекским Гарри и Меган всего наилучшего в их стремлении к финансовой независимости. А это важно, потому что канадские налогоплательщики не должны покрывать счета пары,

– говорится в петиции.

Председатель федерации налогоплательщиков Аарон Вудрик уже успел прокомментировать инцидент. По его словам, против выступили только 0,2% населения страны. Однако, согласно результатам опроса, большинство канадцев поддерживают это мнение.

Как известно, 8 января принц Гарри и Меган Маркл публично заявили, что складывают королевские полномочия. Инсайдеры признаются, что пара больше не хочет жить в скандалах, поэтому стремится избавиться от публичности. Герцоги Сассекские попросили у королевы оставить их благотворительные проекты и позволить жить на две страны. После длительных обсуждений Елизавета II таки приняла решение: Ее Величество решила уважать решение внука и его избранницы и фактически дала разрешение на выполнение всех их требований.

"Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи", – сообщила королева.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл поселились в канадском Ванкувере, где арендовали большой дом. Герцогиня Сассекская планирует сотрудничать со студией Disney, а вот внук Елизаветы II претендует на престижную работу в Канаде.