Кара Делевинь и Орландо Блум появились в новом трейлере сериала "Карнивал Роу": эффектное видео

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Кара Делевинь и Орландо Блум
Кара Делевинь и Орландо Блум / Кадр из сериала "Карнивал Роу"

Вскоре на сервисе Amazon Prime пройдет премьера американского веб-сериала "Карнивал Роу" (Carnival Row). Об этом свидетельствует свежий трейлер, который создатели сериала показали в сети. В главных ролях картины непревзойденная Кара Делевинь и Орландо Блум.

Официальный трейлер к первому сезону сериала "Карнивал Роу" создатели проекта опубликовали на YouTube-канале компании.

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По сюжету, веб-сериал рассказывает о волшебном мире, в котором живут мифические существа. Все они покинули свои земли из-за войны. Так, расследовать серийные убийства, которые случаются в волшебном мирее, берутся фея-беженка и детектив, который специализируется в такой отрасли.

Главные роли исполнили Кара Делевинь и Орландо Блум. В режиссерском кресле сидел Пол Макгиган. Премьера веб-сериала на потоковом сервисе Amazon запланирована на 30 августа.

Смотреть трейлер к сериалу "Карнивал Роу": видео

 

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд Кара Делевинь
Источник: LifeStyle 24
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