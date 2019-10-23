День рекламщика: подборка ярких картинок

7 Читати новину українською
Картинки с Днем рекламщика 2019 – поздравления в картинках
День рекламщика 2019 / unsplash.com

Каждый год, 23 октября, отмечают День рекламщика. Быть рекламистом непросто, ведь нужно хорошо знать, как привлечь клиента приобрести продукт, сделать его ярким, интересным и как донести покупателям, что именно ваша реклама является эффективной и востребованной.

День работника рекламы празднуют все рекламщики, маркетологи и пиарщики. Отмечать этот день в Украине начали с 1994 года. Поздравьте своих коллег и друзей с их профессиональным праздником красивыми картинками.

Читайте также: Джиджи Хадид обнажилась в новой рекламе Burberry: эффектное фото

Картинки с Днем рекламщика


День рекламщика 2019


Картинки с Днем рекламщика

Прикольные картинки с Днем рекламщика


День работников рекламы


Картинки с Днем рекламщика


Картинки с рекламой


Картинки с красивой рекламой


​День рекламщика 2019

blog_ava
Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
сегодня
550
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
22 октября 17:03 Аксессуары осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 2042
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
22 октября 16:02 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 3821
Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть
22 октября 09:21 Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть
Юлія Михайлова 364
Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
21 октября 16:48 Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
Юлія Михайлова 693
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
21 октября 16:23 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 499
Новости
Больше новостей
Залиште відгук