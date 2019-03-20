Кендалл Дженнер похвасталась соблазнительной фигурой в леопардовом купальнике: фото

Супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер продолжает демонстрировать, как носить один из самых популярных трендов сезона – наряд с анималистическим принтом.

Новое откровенное фото Кендалл опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дженнер показала свои ягодицы на камеру в леопардовом бикини, а также примерила шляпу в тон. Добавим, что с таким же головным убором сфотографировалась и другая супермодель – Джиджи Хадид.



Кендалл Дженнер / Getty Images

Днями ранее "ангелы" Victoria's Secret посетили стильную вечеринку на Таймс-Сквер, для которой Кендалл Дженнер также примерила наряд из анималистическим принтом. Так, девушка предстала в короткой питоновий юбке и рубашке в тон с провокационным вырезом.



​Кендалл Дженнер / Getty Images