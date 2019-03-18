Ким Кардашян раскритиковали за черную помаду и платье в перьях ее 5-летней дочери Норт

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Знаменитая американская звезда Ким Кардашян часто берет детей на светские выходы в свет. 38-летняя Instagram-дива специально подбирает для старшей дочери фэшн-образы и яркие макияжи. Однако ее поклонники не выразили своего восторга относительно чрезмерно взрослого стиля 5-летней Норт Уэст.

Недавно Ким Кардашян уже принимала критику относительно стиля 5-летней Норт Уэст. Дочка звездной мамы появилась на вечеринке по случаю празднования католического Рождества с ярко накрашенными губами. Фанатов Ким Кардашьян изрядно возмутил такой поступок.

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В этот раз слишком взрослый образ для Норт знаменитость выбрала для посещения воскресной службы, музыкальное сопровождение для которой организовывал Канье Вест. Девочка пришла на церемонию в черном платье с перьями, в кожаных солдатских ботинках и солнцезащитных очках. Однако наибольшее внимание в образе 5-летней Норт привлекли темно накрашенные губы. Поклонники оставили немало комментариев, в которых говорится о "слишком взрослом образе Норт" и "не по возрасту подобранном наряде".

Донька Кім Кардашян
Норт Вест (в очках) / скриншот из Insta-stories @kimkardashian

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные мамы Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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