Кира Найтли стала мамой во второй раз: фото

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Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

Звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли родила второго ребенка от любимого мужчины Джеймса Райтона, с которым они уже воспитывают общую 4-летнюю дочь Эдди.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Так, супруги пытаются не афишировать подробности личной жизни, но на днях Кира Найтли и Джеймс Райнтон таки попали в объективы папарацци.

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Влюбленные прогуливались по улицам Лондона вместе с коляской с младенцем. В руках Найтли несла соску-пустышку и цветы. Кадры семейства были опубликованы на фан-страницах актрисы.

 

Актриса Кира Найтли ошарашила своих сторонников новостью о второй беременности на вечеринке по случаю презентации круизной коллекции Chanel Cruise 2020. 

 

Как известно, супруги не ведут свои блоги и отказываются публиковать фото с ребенком, держа личную жизнь в приватности. Ранее в одном из немногочисленных интервью Кира Найтли призналась, что ее первый ребенок Эдди очень непоседливый, поэтому ухаживать за дочкой ей помогают мама и муж.

У меня сильная "группа поддержки" – потрясающий муж, мама и тесть! У нее точно есть моторчик. Я могу сидеть на стуле, а она наматывать круги вокруг,
– вспоминала Кира Найтли.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Кира Найтли
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