Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка: фото

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Кира Найтли
Кира Найтли / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Кира Найтли, которая родила второго ребенка в августе 2019 года и тщательно скрывала это от общественности, впервые после родов вышла на публику.

Кира Найтли посетила Лондонский кинофестиваль BFI. Для красной дорожки звездная мама примерила белое полупрозрачное платье из коллекции Simone Rocha с объемными рукавами, которое дополнено цветочной вышивкой. Стоимость наряда – около 2000 долларов.

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К платью актриса подобрала бархатные босоножки на устойчивых каблуках в золотом цвете. Стилисты и визажисты знаменитости сделали ей волнистые волосы и макияж, который подчеркнул естественную красоту женщины.

О новорожденном ребенке Киры Найтли пока неизвестно ни пол, ни имя. Супруги не ведет свои блоги и отказывается публиковать любые фото с ребенком, держа личную жизнь в приватности.

Кіра Найтлі
Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
​Кира Найтли / Getty Images

Кіра Найтлі
​Кира Найтли / Getty Images

Добавим, что другая популярная актриса – Энн Хэтэуэй, которая беременна вторым ребенком, также поразила своим блестящим выходом на красную дорожку на премьере сериала от Amazon Video "Современная любовь" в Нью-Йорке.

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Голливуд Кира Найтли
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