Кэндис Свейнпол – 31: что надо знать про "ангела" Victoria's Secret

Привлекательная и очень красивая сегодняшняя именинница Кэндис Свейнпол празднует 31-летие. Что стоит знать про "ангела" Victoria's Secret и почему за ней стоит следить – рассказываем в материале.

Своему безумному успеху модель не верит до сих пор. Она говорит, что иногда ей кажется, будто она просыпается 15-летней дома утром, а все что происходило в ее жизни – это сон. Впрочем, это не так. Юная девочка давно выросла, достигла значительных высот и стала любимицей миллионов. Ее инстаграм-страница насчитывает более 13 миллионов подписчиков.

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Девушка родилась в Южно-Африканской Республике и работала на молочно-мясной ферме своей семьи. В 15 лет она получила предложение от модельного агентства. В то время девушка училась в колледже святой Анны, поэтому сначала не соглашалась на такие предложения, впрочем со временем начала получать все больше и больше рабочих предложений.

Я смотрела много телепередач о моде. В школе меня все дразнили, я была очень худой и на вид неуклюжей. Но девушки в телевизоре выглядели похожими на меня и мне всегда хотелось доказать одноклассникам, что они были неправы,

– делится воспоминаниями Свейнпол.

Через два года Кэндис таки сделала свой важный шаг в жизни и начала путешествовать с показами по всей Европой и Южной Африке, а после первого турне переехала в Нью-Йорк.



Кэндис Свейнпол довольно часто приглашают на светские мероприятия / Getty Images

"Ангел" Victoria'S Secret

В 2010 году Кэндис Свейнпол стала первой Южно-Африканской моделью, которая получила почетное звание "ангела" Victoria's Secret. 2013 год стал для модели изрядно важным. Тогда ее выбрали для представления драгоценного бюстгальтера Royal Fantasy Bra, который стоил 10 миллионов долларов. Модель моментально получила такую бешеную популярность, что бренд неофициально признал ее своим главным "ангелом" и послом марки.



Кендис Свейнпол в белье Royal Fantasy Bra / Getty Images

Не замедлили и рекламные контракты. В том же году Кэндис вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии Forbes, заработав за год 3 миллиона долларов. На следующий год красавица заработала вдвое больше, и с тех пор ее гонорары только растут.

Самая высокооплачиваемая модель нижнего белья

Британский бренд нижнего белья BlueBella в 2018 году обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в популярной соцсети Instagram. Лидером стала Кэндис Свейнпол, заработок которой за один рекламный пост составлял 70 тысяч долларов.

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Также "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол стала главной моделью пляжного издания Sports Illustrated и была названа самой сексуальной женщиной в мире по версии всех мужских журналов, включая американский Maxim.



Самая высокооплачиваемая модель нижнего белья / Maxim

Стоит заметить, что фигура супермодели всегда остается стройной, а тело ухоженным. Возможно, секрет в питании или спорте? Свейнпол рассказала тайну того, почему ее тело постоянно находится в идеальном состоянии.

"Я всегда завтракаю. Мне важно хорошо поесть перед трудным днем. В мой утренний прием пищи входят яйца, йогурт и смузи из ягод, миндальное и кокосовое молоко. Хорошая диета и регулярные упражнения помогают телу быть стройным", – говорит Свейнпол.

Лицо люксовых брендов

Красавица Кэндис стала лицом бесчисленного количества люксовых брендов, включая Tom Ford, Givenchy, Oscar de la Renta, Versace. Она украшает такие известные глянцы, как Vogue, Elle, QG. Также она участвует в показах Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy, Christian Dior.



Etro Runway Milan Fashion Week Spring/Summer 2020 / Getty Images

После шоу Victoria's Secret, когда Кэндис стала очень известной, в 2011 году модель начинает активно появлялась на страницах Vogue Italia в наряде от Emporio Armani, Chanel, Burberry, Gucci, Michael Kors. Также она приняла участие в съемке Haute Couture для Harper's Bazaar. Карл Лагерфельд снял модель в наряде от Valentino Haute Couture, Givenchy Haute Couture by Riccardo Tishi. Съемки для обложек журналов и показы не прекращаются до сих пор.

Для того, чтобы лицо могло "продаваться", оно должно иметь надлежащий вид и подвергаться различным уходам. В одном из своих интервью супермодель рассказала, как именно ухаживает за кожей лица.

"Меня часто красят, поэтому после показа я начинаю удалять макияж органическим кокосовым маслом, затем умываюсь натуральным средством с маслом чайного дерева и экстрактом зеленого чая, а в конце увлажняю лицо кремом. Раз в месяц хожу к косметологу", – делится секретами красоты Свейнпол.

Незамужняя женщина и мама двоих детей

После 12 лет совместной жизни Кэндис Свейнпол рассталась с отцом своих детей. О проблемах в семье заговорили все СМИ после того, как ее муж Герман Николи не появился на показе Victoria's Secret в 2018 году. Впоследствии пользователи заметили, что они удалили совместные фото из соцсетей. Уже в конце года стало окончательно известно об их разводе.



Кэндис Свейнпол и Герман Николи / Getty Images

Пара познакомилась еще в 2005 году на одном из кастингов в Париже. Через 10 лет встречений они обручились, после чего их сразу ждало пополнение. Сейчас Кэндис и Герман являются родителями двух сыновей – 3-летнего Анака и 1-летнего Ариэля.

Дизайнер собственной линии купальников

Звезда подиумов запустила собственную линию купальников Tropic of C. Модель отметила, что ее купальники выпускаются в разных фасонах и подойдут для любого типа фигуры. Как она рассказала, вдохновением на создание новой коллекции послужила эстетика 80-х годов.



Купальник Кэндис Свейнпол / Instagram

Кроме дизайнерства, в свободное время Кэндис занимается танцами, верховой ездой, интересуется футболом, любит путешествовать. Одним из своих самых любимых занятий модель называет шопинг. Она предпочитает одежду от Chloe и Dolce & Gabbana, обувь от Christian Loubouton и сумки от Marc Jacobs.

Появилась на обложке книги

Супермодель Кэндис Свейнпол очень часто публикует в инстаграме пикантные кадры. Однако среди всех фото есть у Кэндис черно-белая фотография, на которой она предстала полностью обнаженной. Свейнпол украсила обложку книги Рассела Джеймса, выпущенной ограниченным тиражом.

"Я – в чем мать родила! Извини, папа, и спасибо, мама, за то, что ты отдала меня в балетную школу когда-то!" – подписала фото модель.



Обложка книги Кэндис Свейнпол / Instagram