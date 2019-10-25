Король ужасов Стивен Кинг посоветовал фанатам, что посмотреть на Хэллоуин
Один из самых популярных американских хоррористов Стивен Кинг дал совет своим поклонникам накануне Хеллоуина. Писатель назвал лучший, по его мнению, фильм, который стоит посмотреть в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также тематическую литературу.
Меньше, чем через неделю, весь мир будет переодеваться в жуткие костюмы и веселиться на тематических вечеринках к Хэллоуину. По случаю приближения современного праздника автор популярных книг ужасов Стивен Кинг признался в интервью для Entertainment Weekly, на какую литературу и киношедевры стоит обратить внимание накануне Хеллоуина.
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По словам 72-летнего писателя, лучшим тематическим фильмом является римейк известного хоррора "Детские игры", который впервые увидел свет в 1988 году. В июне 2019 года на большой экран вышла адаптация фильма ужасов о кукле Чаки. Стивен Кинг выделил сценарий картины, над которым работал Тайлер Бертон Смит.
Благодаря грамотному сценарию картина вышла совсем адской. Например, там есть такая сцена: Чаки опускает лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, как по мне, это смешно и страшно одновременно,
– сказал Кинг о новом фильме.
Также он отметил работу звезду "Звездных войн", 68-летнего актера Марка Гемилла, отметив, что он отлично озвучил куклу Чаки.
Смотреть трейлер к фильму ужасов "детские игры" 2019 года: видео
А лучшей книгой на Хэллоуин, по мнению Стивена Кинга, является "Девятый дом" американской писательницы Ли Бардуго. Писатель сравнил произведение с "Гарри Поттером", но добавил, что оно рассчитано на более взрослое поколение.
Книга Ли Бардуго "Девятый дом" / Фото из открытых источников
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