Король ужасов Стивен Кинг посоветовал фанатам, что посмотреть на Хэллоуин

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Стивен Кинг
Стивен Кинг / mentalfloss.com

Один из самых популярных американских хоррористов Стивен Кинг дал совет своим поклонникам накануне Хеллоуина. Писатель назвал лучший, по его мнению, фильм, который стоит посмотреть в ночь с 31 октября на 1 ноября, а также тематическую литературу.

Меньше, чем через неделю, весь мир будет переодеваться в жуткие костюмы и веселиться на тематических вечеринках к Хэллоуину. По случаю приближения современного праздника автор популярных книг ужасов Стивен Кинг признался в интервью для Entertainment Weekly, на какую литературу и киношедевры стоит обратить внимание накануне Хеллоуина.

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По словам 72-летнего писателя, лучшим тематическим фильмом является римейк известного хоррора "Детские игры", который впервые увидел свет в 1988 году. В июне 2019 года на большой экран вышла адаптация фильма ужасов о кукле Чаки. Стивен Кинг выделил сценарий картины, над которым работал Тайлер Бертон Смит.

Благодаря грамотному сценарию картина вышла совсем адской. Например, там есть такая сцена: Чаки опускает лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, как по мне, это смешно и страшно одновременно,
– сказал Кинг о новом фильме.

Также он отметил работу звезду "Звездных войн", 68-летнего актера Марка Гемилла, отметив, что он отлично озвучил куклу Чаки.

Смотреть трейлер к фильму ужасов "детские игры" 2019 года: видео

А лучшей книгой на Хэллоуин, по мнению Стивена Кинга, является "Девятый дом" американской писательницы Ли Бардуго. Писатель сравнил произведение с "Гарри Поттером", но добавил, что оно рассчитано на более взрослое поколение.

Книга Дев'ятий дім Лі Бардуго
Книга Ли Бардуго "Девятый дом" / Фото из открытых источников

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Литература
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