Королева Иордании очаровала элегантным костюмом на торжественной церемонии: фото

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram / @queenrania

Королевская семья Иордании – Абдалла II и его очаровательная жена Рания – отправились в международную поездку в Италию. На торжественном мероприятии Ее Величество поддержала монарха и поразила элегантностью своего наряда.

Как выглядеть роскошно в одежде официального стиля – прекрасно знает королева Рания. Она мастерски сочетает цвета и демонстрирует потрясающий вкус к вещам во время каждого своего публичного выхода.

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Исключением не стала и международная поездка в Италию, куда королевскую чету пригласили для вручения лампады святого Франциска. Престижная награда считается аналогом Нобелевской премии мира. 29 марта ее торжественно вручили иорданскому королю Абдалле II за продвижение прав человека, гармонию между различными религиозными конфессиями и прием беженцев.

Но не только награда поразила поклонников королевской семьи, но и эффектный выход Рании. Перед камерами королева предстала в роскошном сером костюме, который состоял из юбки, жакета и рубашки. К элегантному наряду Ее Величество подобрала маленькую сумочку из кожи крокодила и обувь на каблуках. Лаконичные украшения и прическа с обручем завершили look королевы Рании.

Стоит отметить, что в торжественном мероприятии приняла участие канцлер Германии Ангела Меркель. Она пришла на церемонию в черных штанах и синем жакете. 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Награды Иордания Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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