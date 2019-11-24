Королева Иордании приехала в США в трендовом брючном костюме: фото

Иорданская королева Рания уже давно заявила своими выходами, что не отстает от современных трендов. Ее Величество на днях это в очередной раз доказала, осуществив международную поездку в трендовом клетчатом костюме.

Королева Рания сопровождала своего мужа Абдаллу II во время его международной поездки в США. Это не был очередной официальный визит в Белый дом: иорданского монарха наградили премией Scholar-Statesman Awards. Торжественная церемония лауреатов прошла 23 ноября в Нью-Йорке, в Институте ближневосточной политики, куда и пожаловали Абдалла II и Рания.

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Одна из самых стильных королев Мира выбрала для выхода серый брючный костюм в клетку, который является трендом этого сезона. Наряд Рании был слегка блестящим, что придало торжественности ее облику. Интересно, что костюм Ее Величества представлен в последней коллекции бренда Ermanno Scervino. В отличие от дизайнерского варианта, Рания надела его не на голое тело, а поверх черной блузы. Тоненький ремень с металлическими вставками и обувь на каблуках завершили look иорданской модницы.

Не менее эффектными были и аксессуары представительницы монархии. Рания подобрала маленькую сумочку от Bottega Veneta и лаконичные украшения из своей королевской коллекции.

На инстаграм-странице королева уже успела прокомментировать это событие. "Мы так счастливы, что у нас есть ты! Поздравляем с получением премии 2019 Scholar Statesman Award в Нью-Йорке", – с гордостью написала Рания, публично обращаясь к своему возлюбленному.



Король и королева Иордании в Нью-Йорке / Instagram / @queenrania



Стильный образ королевы Рании / Instagram / @famiglie__reali​

И пока западные СМИ с восторгом описывали стиль королевы Иордании, в сети нашли подобный образ принцессы Дианы. Леди Ди также надела серый клетчатый костюм, дополнив его белой водолазкой.



Королева Рания и принцесса Диана / Instagram / @royalstylewatch