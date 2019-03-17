Кошка Карла Лагерфельда выпустит коллекцию одежды и аксессуаров в память о дизайнере

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Карл Лагерфельд с кошкой Шупетт
Карл Лагерфельд с кошкой Шупетт / Instagram/ @choupettesdiary

Кошка знаменитого модельера Карла Лагерфельда Шупетт до сих пор находится в трауре после смерти своего хозяина. Поэтому представители домашнего животного решили создать лимитированные коллекции от ее имени в память о любимом дизайнере.

Любимое домашнее животное Карла Лагерфельда, который недавно ушел из жизни, сообщило о выпуске линейки одежды и аксессуаров в память о своем хозяине. Представители кошки Шупетт, которой дизайнер намеревался оставить все, что ему удалось нажить, объявили о запуске памятной коллекции, которая будет иметь название #RIPDaddy, что в переводе на русский означает "Покойся с миром, папа".

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Команда, которая ведет социальные сети кошки, создаст вещи, которые можно будет купить в онлайн-магазине. Лимитированная коллекция будет состоять из футболок, чашек и чехлов на Iphone. В пресс-релизе представители сообщили, что выручка с проданных вещей пойдет на фонд помощи животным, который расположен в Калифорнии.

В это трудное время поклонники и подписчики очень поддержали Шупетт, за что кошка будет вечно им благодарна. Эти любовь и поддержка дали ей силы, чтобы двигаться дальше и запустить памятную коллекцию #RIPDaddy,
– заявила команда Шупетт на ее странице в Instagram.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Карл Лагерфельд
Источник: LifeStyle 24
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