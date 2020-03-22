Ксения Мишина очаровала сеть волшебными фотографиями с сыном

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами" Ксения Мишина в тревожное для мира время поделилась архивными снимками из семейной фотосессии. На фотографиях звездная мама с сыном улыбчивы и невероятно счастливы.

Сейчас в мире настало то время, когда все остановились. В городах царит тишина, нет бешеного ритма. Дети счастливы, потому что наконец могут побыть подольше с родителями. Одной из тех звездных мам, которые наслаждаются каждой минутой, проведенной с детьми, является Ксения Мишина. Она распространила на своей странице в инстаграме несколько архивных фото с сыночком Платоном.

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Фотографии, которые на днях появились на странице актрисы, сделаны во время семейной фотосессии, которые состоялась несколько месяцев назад. Однако они не теряют актуальности, ведь любовь матери к сыну – вечная. На кадрах мы можем увидеть счастливую семью. Даже в такое тяжелое время Ксения не теряет позитива и верит в то, что все будет хорошо.

На фотографиях она изображена в тренче коричневого цвета, который соединила с черной обувью. Волосы уложены в легкие локоны, а на лице сделан макияж в естественных тонах с акцентом на глазах.

Ее сын Платон одет в яркую кофту желтого цвета и черные брюки, совмещенные с кроссовками черного цвета. Акцент в его образе сделан на необычной прическе – волосы мальчика окрашены в синий цвет.



Ксения Мишина на нежной фотосессии с сыном / Instagram / @misha.k.ua



Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном / Instagram / @misha.k.ua