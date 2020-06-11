Леди Гага стала синонимом стиля, эпатажности и бунтарства. В 2008 году 22-летняя Стефани Анджелина Джерманотта стремительно ворвалась в мировые музыкальные чарты, а уже потом сумела закрепиться в статусе главной поп-дивы современности. В своих выступлениях и клипах Леди Гага не стесняется показывать прелести собственного тела. Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, она прилагает большие усилия.

Не секрет, что американская певица склонна к полноте, а ее небольшой рост при этом лишь добавляет проблем. В клипах лишний вес заметить довольно сложно. А вот в реальной жизни папарацци частенько ловили ее в не самом лучшем виде. За целлюлит на бедрах и так называемые "спасательные круги" на талии от придирчивых к таким вещам американцев поп-диве доставалось немало.

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В своем творчестве Леди Гага не боится экспериментировать, постоянно меняя образы. То же самое можно сказать и о ее поисках идеальной диеты. Певица прошла долгий путь в поисках оптимального рациона питания. Но найти действенный метод удалось лишь в 2016 году. Помог ей в этом известный американский специалист по фитнесу и здоровому питанию Харви Пастернак. Его методика не только простая, но и достаточно необычная и стильная. Неудивительно, что Леди Гага была от нее просто в восторге.



Леди Гага до и после диеты / Коллаж 24 канала

Диета Харви Пастернака

В основе диеты лежит 5 простых правил.

5 приемов пищи

Первое из них – питаться нужно 5 раз в день: 3 основных приема пищи плюс 2 дополнительных перекуса. Одним из его главных плюсов является поддержание стабильного уровня сахара в крови в течение дня. Кроме того, благодаря такому режиму человек не чувствует дискомфорта от сильного чувства голода или наоборот – переедания.

5 ингредиентов

Правило номер два – каждый прием пищи должен содержать 5 ингредиентов:

белки,

сложные углеводы,

клетчатка,

растительные жиры,

напитки без содержания сахара.

Не обошлось и без некоторых ограничений. Певице пришлось исключить из своего рациона хлеб, молочные продукты и картофель.

5 недель

Следующее правило определяет продолжительность диеты. Питаться в таком режиме нужно 5 недель.

5 дней отдыха

Чтобы многочисленные кулинарные искушения не свели на нет ваши усилия, существует правило номер четыре. В течение 5 недель разрешается 5 дней отдыха от диеты, когда можно есть все что угодно.

5 минут на приготовление

Ну и последнее правило, которое вас очень удивит, хотя здесь тоже не обошлось без цифры 5. Именно столько минут нужно готовить пищу. При этом тепловая обработка продуктов должна подняться до минимума. Такое ограничение существенно сузит выбор продуктов. Ведь придется отказаться от некоторых видов мяса, картофеля или бобовых, приготовление которых занимает много времени. Впрочем, и плюсов у такого подхода хватает. Ведь вы будете употреблять больше свежей зелени, овощей и фруктов и не тратить много времени на приготовление пищи.



Леди Гага испытала диету Харви Пастернака / Инстаграм певицы

Спорт

Диета, которую выбрала для себя Леди Гага, позволила ей за короткое время сбросить 13 килограммов. Питание конечно не дало бы такого эффекта без физических тренировок. Но если вы ждете дальше описания титанической работы певицы в спортзале, то его здесь не будет.

Согласно рекомендациям Харви Пастернака, чтобы достичь хорошего результата, в дополнение к диете достаточно каждый день уделять физическим упражнениям всего лишь 25 минут, из них:

5 минут – кардионагрузка,

10 – силовые тренировки,

15 – упражнения на пресс.



Харви Пастернак / Скриншот

Собственные секреты отличного вида

Кроме диеты, которая стала для певицы стилем жизни, у нее есть еще несколько собственных секретов отличного вида.

► Один из них – йога, которой Леди Гага занимается еще с 2004 года.

► А еще поп-звезда просто фанатка велосипеда, который всегда берет с собой даже в концертный тур-автобус.

► Ну а держать психологическое равновесие во время насыщенной творческой жизни помогает верховая езда.



Леди Гага увлекается верховой ездой / Скриншот

Катание на лошадях – одно из главных хобби Леди Гаги. В современном мире езду многие несправедливо считают устаревшим занятием. В то время, как пользу от обычной прогулки на лошади трудно переоценить. Здесь вам и умеренная физическая нагрузка, и улучшение осанки, и антистресс, а также массажный эффект с подогревом. Ведь, как известно, средняя температура тела лошади выше, чем у человека.

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Изменение подхода к питанию, регулярные физические тренировки и полезные для здоровья хобби – благодаря всему этому Леди Гага сумела добиться прекрасного результата в борьбе за собственное здоровое тело, которым теперь не грех похвастаться в новых эпатажных платьях. Ну а в борьбе за главные музыкальные награды ей уже давно практически нет равных.

24 канал не призывает никого попробовать похожую диету, мы просто рассказываем истории звезд. Для того, чтобы выбрать лучшее для вашего оргиназма сбалансированное питание – обратитесь к своему врачу. Для занятий спортом найдите профессионального тренера.