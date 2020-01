Легендарная франшиза "Гарри Поттер" получит продолжение, – СМИ

Фанаты магического мира, в котором жил Гарри Поттер и его друзья замерли, ожидая подтверждения информация – неужели их любимая сага таки получит желанное продолжение? Поговаривают, события будут разворачиваться через 20 лет после завершения истории.

На иностранном сайте We Got This Covered появилась информация о продолжении культовой истории. Такое известие изрядно взбудоражило любопытство фанатов, ведь их уже неоднократно дразнили слухами о съемках новой части, что впоследствии оказывалось неправдой.

Интересно! Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф присоединился к Marvel: актер сыграет нового супергероя

Однако в источнике уверяют, сиквел "Гарри Поттера" уже на стадии разработки и создатели знают, вокруг чего будет разворачиваться сюжет.

Как отмечается на сайте, события в продолжении будут происходить через 20 лет после завершения культовой истории – победы Гарри Поттера над невероятно сильным Лордом Волдемортом. Предполагается, что в центре сюжета будет дочь темного волшебника, которая будет пытаться воскресить любимого отца. И бороться с ней придется сыну Гарри Поттера – Альбусу Северусу.

Сообщается, что известные нам актеры вернуться к своим ролям, а Джоан Роулинг присоединится к написанию сценария.

К слову: самая богатая писательница мира: какая годовая прибыль Джоан Роулинг



Кадр из первой части "Гарри Поттера" / IMDb

Напомним, сага о сироте Гарри Поттере, владевшем сверхестественными магическими способностями, берет свое начало в 1997 году. Именно тогда Джоан Роулинг издала первую часть книги, которая получила изрядный успех. Уже в 2001 году кинокомпания Warner Bros представила дебютную экранизацию – первый эпизод "Гарри Поттер и философский камень", а британская писательница тем временем работала уже над четвертой книгой.

В 2007 году Роулинг выпустила финальную книгу, которая получила название "Гарри Поттер и Дары смерти", которую кинокомпания Warner Bros разделила на два эпизода. Так, из семи книг студия сняла восемь полнометражных фильмов, последний из которых вышел в 2011 году.

В 2016 году Джоан Роулинг выпустила пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", а студия Warner Bros. два приквела – "Фантастические звери и где их искать" и "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" (2018). Однако ни один из новых проектов не получил такого же успеха, как оригинальная часть "Гарри Поттера".

Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда: трейлер на украинском смотреть онлайн