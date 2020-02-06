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Леся Никитюк впервые показала свою квартиру: фото

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк завершила обустраивать свое жилище. Звезда делится с подписчиками событиями, которые происходят в ее жизни, и на этот раз не делала исключения.

Украинская знаменитость Леся Никитюк долго делала ремонт в новой квартире. Результатом совместной работы с дизайнерами и мастерами звезда поделилась на своей странице в инстаграме.

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На фото, которые опубликовала Леся, она вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем позирует на фоне новенького ремонта. Звезда наконец завершила обустройство дома и, судя по фотографиям, невероятно рада этому. Она поделилась снимками гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Квартира телеведущей очень стильная и уютная.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк со своей собачкой / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в новой квартире / Instagram / @lesia_nikituk

Спальня Лесі Нікітюк
Спальня Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Кухня Лесі Нікітюк
Кухня Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Ванна кімната Лесі Нікітюк
Ванная комната Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Отметим, что у домашнего любимца блогера Леси Никитюк есть личная странице в инстаграм, на которой также было опубликовано фото из нового дома.

Сегодня мы с хозяйкой спали в новом доме,
– подписано фото.

Собачка Лесі Нікітюк Рафаель
Леся Никитюк со своей собачкой Рафаэлем / Instagram / @r.a.f.I. k_official

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Леся Никитюк
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