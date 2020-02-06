Леся Никитюк впервые показала свою квартиру: фото

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк завершила обустраивать свое жилище. Звезда делится с подписчиками событиями, которые происходят в ее жизни, и на этот раз не делала исключения.

Украинская знаменитость Леся Никитюк долго делала ремонт в новой квартире. Результатом совместной работы с дизайнерами и мастерами звезда поделилась на своей странице в инстаграме.

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На фото, которые опубликовала Леся, она вместе со своим домашним любимцем Рафаэлем позирует на фоне новенького ремонта. Звезда наконец завершила обустройство дома и, судя по фотографиям, невероятно рада этому. Она поделилась снимками гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Квартира телеведущей очень стильная и уютная.



Леся Никитюк со своей собачкой / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в новой квартире / Instagram / @lesia_nikituk



Спальня Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Кухня Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Ванная комната Леси Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Отметим, что у домашнего любимца блогера Леси Никитюк есть личная странице в инстаграм, на которой также было опубликовано фото из нового дома.

Сегодня мы с хозяйкой спали в новом доме,

– подписано фото.



Леся Никитюк со своей собачкой Рафаэлем / Instagram / @r.a.f.I. k_official