Лиам Хемсворт познакомил свою девушку с родителями: появились фото

Голливудский актер Лиам Хемсворт решительно настроен в отношениях с 21-летней моделью Габриелой Брукс. На днях он приехал с избранницей в Австралию, где познакомил девушку с родителями.

Как сообщает The Daily Mail, после громкого развода с Майли Сайрус 29-летний Лиам Хемсворт взялся активно налаживать личную жизнь. В октябре 2019 году был замечен на свидании с актрисой Мэдисон Браун. Но, как оказалось, со звездой у него не сложились отношения, ведь на встрече с родителями Хемсворт появился в сопровождении с австралийской модели Габриэлы Брукс.

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Габриэла Брукс и Лиам Хемсворт в Австралии/ The Daily Mail

Знакомство новой пассии с родственниками состоялось в пятницу, 13 декабря, в Сиднее. Звезды выбрали один из популярных ресторанов Сиднея, где провели обед. На фото, которые опубликовал таблоид, видно, что Габриэла Брукс очень понравилась родителям австралийца. На встречу с ними модель пришла в скромной майке и джинсах с завышенной талией. Девушка на протяжении всего обеда улыбалась и поддерживала разговор с родителями Лиама.

Вероятно, пара будет праздновать Рождество в родовом имении актера. Хемсворт завершил съемки в Торонто, поэтому не намерен возвращаться в Канаду.



Лиам Хемсворт познакомил родителей с новой девушкой / The Daily Mail



Новая девушка Лиама Хемсворта / The Daily Mail



Бывший муж Майли Сайрус закрутил роман с моделью / The Daily Mail

Что известно о разводе Гемсворта и Сайрус?

Разрыв отношений Майли Сайрус и Лиам Хемсворт стал самым резонансным в 2019 году. Впервые об этом заговорили в начале августа 2019 года. Инсайдеры рассказывали, что звездная пара не смогла ужиться в одном доме. Именно это, по их данным, было причиной для расторжения брака, который продлился всего 8 месяцев. После такого резонансного заявления в сети появились первые снимки Майли Сайрус с блогершей Кейтлин Картер, они обнимались и целовались.



Лесбийская любовь артистки настолько возмутила Лиама Хемсворта, что он в тот же день подал документы на развод. Актер уехал в Австралию, где пробыл в кругу своих родственников. Перед отъездом он обратился к журналистам и фанатам с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь и с пониманием отнестись к приватности в сложное время.



Сейчас Майли Сайрус встречается с певцом Коди Симпсоном. Артистка живет с ним в имении в Лос-Анджелесе и уже также познакомила с родителями.