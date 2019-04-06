Любительница гастролей в России MARUV исполнила в Москве песню для Евровидения: фото

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MARUV
MARUV / Instagram / @maruvofficial

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), известная скандалом на Национальном отборе к Евровидению-2019, 5 апреля выступила на церемонии награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" в Москве.

Артистка, которая на днях презентовала откровенный клип на песню для Евровидения-2019, отправилась гастролировать на территорию страны-агрессора. Российский журнал Super опубликовал снимок с выступления певицы в Instagram-Stories

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Так, MARUV исполнила свой хит "Siren Song", с которым одержала победу в Нацотборе на Евровидение-2019.


MARUV / Instagram-Stories / @super.ru

Кроме того, на премии засветилась еще одна российская гастролерша – певица Ани Лорак, которая стала победительницей в номинации "Лучшее шоу".

 

Что известно об участии MARUV в Нацотборе на Евровидение-2019

После внезапного отказа певицы TAYANNA от участия в Нацотборе Евровидения-2019 организаторы шоу пригласили провокационную MARUV на вокальный проект. Артистка отличалась от других участников не только эпатажным стилем, но и гастролями в России, которые она публично афишировала на официальной странице в Instagram. Тогда MARUV признавалась, что это не первые ее сольные выступления в РФ, так как до этого она уже выступала там, в частности, на Чемпионате мира по футболу.

Однако такие резонансные детали творчества певицы не повлияли на ее участие в вокальном шоу. MARUV вышла на сцену второго полуфинала, шокировав зрителей сексуальным нарядом и танцами. Перед выступлением певица презентовала откровенный ролик на песню Siren Song, в котором предстала обнаженной в ванной с пеной. Трек стремительно заполонил сеть, а после ее выступления на Национальном отборе люди запустили флешмоб с танцами под конкурсную песню.

Смотрите провокационный клип MARUV на песню Siren Song: видео 18+

 

В итоге, по результатам голосования звездных судей и зрителей, MARUV всё же одержала победу. Но это было только начало громкого скандала, который разгорелся в сети. Национальная общественная телерадиокомпания Украины подготовила для певицы контракт, однако стороны не нашли общий язык в спорных вопросах. В НОТУ учли этот опыт, поэтому в последующие годы обязательным условием участия в Нацотборе будет отсутствие у артиста гастролей в России.

После громкого скандала вокруг MARUV организаторы первого этапа вокального шоу предложили другим вокалистам поехать в Тель-Авив. Однако те один за другим отказались. Поэтому ни один артист не выйдет на сцену Евровидения-2019 под флагом Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

 

Самой же MARUV такой громкий скандал пошел на пользу: ее имя теперь знают все меломаны страны и Европы. Она всё-таки дала сольные концерты в Москве и Санкт-Петеребурге. Перед выездом в страну-агрессор артистка получила украинскую премию YUNA в 4 номинациях "Лучший электронный хит", "Открытие года", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший дуэт".

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Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle Новости России MARUV Ани Лорак
Источник: LifeStyle 24
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