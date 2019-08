Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х

Мы наотрез отказываемся верить, что сегодня, 25 августа, эта женщина почти разменивает шестой десяток своей жизни. У нее такая же, как и 30 лет назад, привлекательная и подтянутая фигура, блестящие светлые волосы и до чертиков загадочный взгляд. Не удивительно, что она до сих пор появляется на обложках и страницах журналов.

По случаю 49-летия одной из самых успешных моделей 90-х годов Клаудии Шиффер – LifeStyle24 рассказывает не только о том, как яркая блондинка с длинными ногами удачно шагала по подиумам и охотно позировала перед фотокамерами, напоминая в начале модельной карьеры куклу Барби (о, эти пушистые кудри и остренькие черты милого лица!). За плечами у этой женщины – с десяток ролей в фильмах, авторская книга и тройное счастье быть мамой.

В свои 49 Клаудия Шиффер выглядит роскошно / Vogue Italia

Судьбоносный поход на дискотеку и патронат от Лагерфельда

Вряд ли в городке Райнберг (Северная Германия), насчитывающем тридцать тысяч жителей, базировалась школа, из дверей которой все желающие девушки выходили супермоделями. Более того, во всей Германии в частности и в Европе в целом было непросто отыскать девушек с желаемыми, в бурную эпоху 90-х, параметрами: 90-60-90, ростом в 180 сантиметров и третьим размером груди. Юная Клаудия, обладая такими показателями, видимо, не догадывалась, что практически подпадает под тогдашний эталон (практически, ведь до постоянной работы моделью она не слишком ровно ходила и была немножко пухленькой в лице).

Не надеялась немка и на встречу в ночном клубе Дюссельдорфа с директором модельного агентства "Metropolian" Мишелем Леватоном. Произошло это в 1987 году. "Я танцевала тогда под одну из песен и он подошел ко мне и сказал: "Ты должна быть моделью, предлагаю поехать на пробы в Париж". Тогда я подумала, что это ошибка. Ну, а если этот человек имеет серьезные намерения, то должен поговорить с моими родителями. Я была удивлена, когда Мишель позвонил им. А мама с папой поставили мне условие: мол, ты можешь ехать туда на год, но вернешься, свободно владея французским", – вспоминает звезда.



Немецкая красавица в начале модельной карьеры / Day. Az

Через три года девушка переехала в Париж, где на полную начала развивать свой модельный потенциал. Видимо, увлеклась профессией не на шутку, если уже через несколько месяцев спустя попала к топовому модельеру, а по совместительству креативному директору дома Chanel Карлу Лагерфельду. "Когда Клаудия впервые появилась на подиуме, она была словно солнце, которое взошло. И оно до сих пор сияет", – рассказывал о своей музе дизайнер.

Год за годом Клаудия Шиффер не только собирала коллекцию глянцев с собой на обложке (а среди них были Vogue, Elle, Cosmopolitan, Vanity Fair), но и увеличивала счета в банках. Представьте только, что за свой рабочий день манекенщица могла получать до 50 тысяч долларов! А ее годовой доход составлял 10 миллионов долларов. Поэтому, насыщаясь первыми волнами популярности и наслаждаясь финансовым благосостоянием, Клаудия начала искать себя в актерстве.

Не подписывали в титрах, потому что играла с кинозвездами

Шиффер не пошла в кино потому, что решила завершить модельную карьеру. Становиться участником съемочных площадок знаменитая манекенщица начала в середине 90-х. Тогда ей доставались эпизодические роли в фильмах "Pret-a-porter", "Богатенький Ричи", "Затмение", "Черное и белое". Из-за того, что актерский состав некоторых лент был звездным (Роберт Джон Дауни-младший, Джаред Лето и т.п), Клаудию не вписывали в титрах! Киношная жизнь девушки с обложек оживилась в начале 2000-х. Тогда зритель уже узнавал немку в картинах "Отчаянные красотки", "В постели с дьяволом" и "Реальная любовь".



Клаудия Шиффер играет эпизодическую роль в фильме "Реальная любовь" (2003 год) / Her.ie

Попоробовав актерского хлеба, Клаудия Шиффер решила пойти вслед за многими знаменитостями, которые после десятков лет в профессии, а следовательно, с немалым опытом за плечами, садятся писать.

Исповедь модели на печатных страницах

Книга супермодели "Claudia Schiffer By Shiffer" итальянского издательства Rizolli увидела свет два года назад – в 2017-ом. Страстный фанат белокурой немки найдет на ее страницах рассказы о жестком модельном бизнесе 90-х, первых успехах и сложностях в карьере звезды, а также воспоминания от "золотых девочек" тогдашнего подиума: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Евы Герциговой и Хелены Кристенсен. "В то время мы были соперницами. Так, вместе дружили и веселились, но каждый задавал себе вопрос: "Как получить работу? Что сделать, чтобы всех победить?" В конце концов, это не так и плохо, потому что в результате мы все добивались успеха", – рассказывает Клаудия.

Описывает супермодель и значение для нее всей команды в такой непростой работе. "Выбрать картинку" невероятно сложно, потому что их очень много, особенно у меня на Pinterest! О всех людях, которые работают на съемке, а это фотограф, стилист или визажист, судят по моим фото. Они хоть и вне кадра, но также являются частью истории", – убеждена топ-модель.



Авторская книга Клаудии Шиффер / Amazon

Монарший титул благодаря замужеству

Свадьбу Клаудии Шиффер с британцем королевского происхождения, продюсером Мэттью Воном, которая состоялась в 2002 году, не транслировали миллионной аудитории. Да и присутствующих на особом празднике пары было не слишком много. Ну и свадебное платье супермодели не обсуждалось активно со стороны модных критиков и фанатов. Хотя так все могло и быть, ведь тогдашний жених супермодели, следовательно, ее муж, имеет дворянское происхождение (его отец – граф Джордж Альберт Харли де Дрюммонд – был крестным сыном короля Георга VI). Поэтому после церемонии немецкая красавица получила титул графини Оксфордской.



После бракосочетания с Мэттью Воном супермодель стала Оксфордской графиней / Hitberry



Пара вместе воспитывает троих детей – дочерей Клементину и Козиму, а также сына Каспара / Cellcode

Конечно, отягчающих монарших обязанностей в Британии Клаудия не выполняет, однако кое-что, присущее королевским семьям, она таки сделала: родила трех детей. Поэтому теперь модель и ее возлюбленный Мэттью воспитывают 9-летнюю Козиму, 15-летнюю Клементину и 16-летнего сына Каспара.



Фотосессия для журнала о красоте INTO THE Gloss/ INTO THE Gloss



