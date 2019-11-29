Львовянка Анна Гаврилов победила в конкурсе красоты на Филиппинах: что о ней известно

Украинка Анна Гаврилов из города Львова приняла участие в конкурсе красоты Miss / Ms Summer International и одержала победу. Событие проходило в столице Филиппин Маниле с 23 по 30 ноября.

О своей победе 33-летняя львовянка сообщила на странице в фейсбуке. Женщина убеждена, что конкурсы красоты показывают не только красоту женщины, но и ее ум и трудный путь к признанию.

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Победа в конкурсе красоты – это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, но и о всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений – не самые мудрые, королевами – не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца,

– говорится в заметке Анны.

Поскольку конкурс Miss Summer International призван показывать и популяризировать туристические направления в странах, откуда приезжают участницы, то для украинки это не составило больших трудностей.

Стоит знать! Звание Miss Summer International предоставляется той представительнице страны, которая лучше всего занимается продвижением социальных и культурных кампаний, а также удачно освещает туристические направления своей страны, ее природные ресурсы и обычаи.

Что известно о Анне Гаврилов?

Победительница Miss Summer International 2019 является председателем и основателем благотворительного фонда "Спадщина.UA", где занимается сохранением культурных памятников Украины. В частности, и Поморянским замком на Львовщине, работа над которым идет последние несколько лет, а также Тартаквским дворцом и домом "Сокол" в Биберке. Фонд Гаврилов организует сбор средств для этих сооружений и занимается их реставрацией.

Анна Гаврилов занимается спасением культурного наследия Украины / Facebook / @Hanna Havryliv

Анна Гаврилов получила немало знаний в различных учебных заведениях Львова и даже Нью-Йорка: в Лицее международных отношений имени Василия Стуса Львовского городского совета, в Бизнес-школе Львовского Института Менеджмента, во Львовской национальной академии искусств и Sayville high school в Нью-Йорке. Ранее занимала должность главы Ukraine Partner Group и была арт-менеджером фестиваля "Кукольный мир" во Львове. Замужем и все свое время проводит за путешествиями Украиной и работой в фонде.

Некоторые из фотографий предыдущей работы в "Кукольном мире" во Львове / Facebook / @Hanna Havryliv

Что интересно, в мае 2019 года Анна Гаврилов стала второй вице-миссис конкурса красоты "Миссис Восточная Европа". Событие впервые проходило во Львове 22 мая, где победу тогда одержала литовка Лига Гаркуша. Как и в конкурсе на Филиппинах, участниц выбирали не только по внешним признакам, но и по успеваемости и благотворительным делам.

Анна Гаврилов на конкурсе "Миссис Восточная Европа" во Львове в 2019 / Facebook / @Hanna Havryliv