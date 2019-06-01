Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent

Каждый известный кутюрье прошел путь, чтобы стать успешным. Однако успех – самая большая награда и одновременно самое большое наказание. Рядом с ним всегда шагает неудача и только тот, кто умело принимает достижение может стать действительно Великим. Именно таким был Ив Сен-Лоран. Сегодня, 1 июня, в день смерти легендарного модельера LifeStyle 24 подготовил материал об истории его успеха.

Ив Сен-Лоран - легенда, с которой удалось жить в одном веке и работать бок о бок многим знаменитостям.

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Его признали одним из лучших модельеров после Коко Шанель. А все за созданные им элегантные брючные костюмы. Он тот, кто с детства знал, чего хотел и сумел сделать из своего имени величественный бренд. Тот, которому улыбался успех только потому, что он считал его своим другом. Тот, которого не сломила война и признание в раннем возрасте. А судьба великого бренда Dior в руках 21-летнего парня - большое испытание на прочность.

Поэтому, как шел к успеху Ив Сен-Лоран, читайте далее в материале LifeStyle 24.

Детство и юность

Ив Сен-Лоран, как и многие другие знаменитые модельеры и кутюрье, происходит из Фрации. Более того, он родился в богатой семье аристократов. 1 августа 1936 года в семье богатых французов. Вероятно, именно от родителей и прародителей ему передалось чувство прекрасного, любовь к элегантности и талант к созданию простой изысканности. Это было в его крови.

Однако никто из его родных не интересовался и не работал в fashion-индустрии. Вся его семья работала в юридическом направлении, поэтому его родители предполагали, что парень должен продолжать дело рода - работать нотариусом.

Но Ив Сен-Лоран с детства чувствовал зов к прекрасному, к необычному, к творчеству и, в частности, к созданию одежды. Благодаря маме, которая сумела вовремя разглядеть в сыне настоящий талант, ему удалось развить свои способности. В 17 лет Ив Сен-Лоран поступил не в юридический колледж, а в парижскую школу Высокой моды, которая называлась Chambre Syndicale de la Haute Couture school.



Ив Сен-Лоран в 1960-х / Getty Images

Первый опыт работы и звание "маленького принца"

Через несколько лет обучения парень набрался знаний, которые хотел подкреплять практикой. У него было много идей, которые он спешил донести миру и воплотить в жизнь. Он принял участие в конкурсе Вулмарка Лорана, где сумел одержать победу за лучший дизайн коктейльного платья.

Там его заметил Мишель де Брюнофф, который в то время был главным редактором Vogue. Именно он помог устройству молодого таланта на работу в модный дом Dior, который к тому времени уже пользовался большой популярностью. Основатель марки нуждался именно в таком парне - амбициозном, упорном и усердном.

В свой 21 год Ив Сен-Лоран стал новым дыханием в доме Dior и до 1955 года - правой рукой Кристиана Диора. Под его руководством юный модельер создал свое первое вечернее платье. Его идеи нравились всем работниками модного дома, а созданные им модели пользовались спросом у состоятельных парижанок.

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Через два года их сотрудничества Диор умер и его подчиненными было принято совместное решение сделать Ив Сен-Лорана управляющим. Это стало важным шагом на карьерном пути парня. Он долго работал, не покладая рук, и в 1958 году он выпустил первую полноценную коллекцию, с которой ему никто не помогал.

В новых нарядах он дебютировал с необычной моделью в форме трапеции, которая сразу пришлась по душе поклонникам марки. А амбициозный Ив Сен-Лоран в очередной раз доказал себе и миру, что он заслуживает звания управляющего и креативного дизайнера бренда Dior.



Ив Сен-Лоран в процессе работы / Getty Images

Крах, который привел к успеху

Однако не все на пути Ив Сен-Лорана было гладко и сладко. Через два года после представления своей первой коллекции началась алжирская война.

Дизайнера позвали в армию, поэтому у него не было другого выхода, как бороться за независимость. Меньше, чем через год после пребывания в зоне боевых действий, в Ив Сен-Лорана произошел нервный срыв, из-за которого его госпитализировали в психиатрическую больницу. Пройдя лечение, он вернулся в Париж. Но там его ждала еще одна неудача.

Без предупреждения и без веских на то причин его уволили из модного дома Dior. Юный кутюрье рос в семье нотариусов, что обеспечило ему ориентирование в том, что законно, а что нет. Работники дома Dior поступили противозаконно. Зная свои права, Ив Сен-Лоран подал в суд, выиграл это дело и получил немалую денежную компенсацию.

Заслуженные средства он вложил в осуществление своей мечты - открытие собственного дома моды. Понимание того, что вскоре он воссоединится с делом своей жизни, вернуло его к жизни быстрее, чем медикаменты. Уже в 1961 году он выпустил первую коллекцию под своим именем. Приглашенные на показ гости аплодировали стоя, а обложки модных глянцев красовались снимками его нарядов. На подиумах высокой моды взошла новая звезда - Yves Saint Laurent.



Ив Сен-Лоран (1982 год) / Getty Images

Именно он внес в моду теперь любимые нами полупрозрачные блузки, деревянное ожерелье, стеклянные украшения и другие нововведения, которые сначала вызвали бурю критики от старожилов fashion-индустрии. Однако женщины были только благодарны дизайнеру за свежие глотки в "заезженной" моде. Также под его именем создались туфли-лодочки на низком каблуке, обувь с металлическими пряжками и квадратными носками, а также платья без рукавов и воротника.

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После выпуска нескольких коллекций одежды, как настоящей творческой душе, ему захотелось нового бриза в свою жизнь. Он решил создать собственный аромат. В 1977 он произвел парфюм Opium, который сразу же разлетелся с полок магазинов и до сих пор выпускается в неизменной вариации.

Завершение карьеры

В 1990-х годах производитель шампанского обвинил Ив Сен-Лорана в незаконном использовании слова "шампань" в своей палитре цветов. К сожалению, дизайнер проиграл это дело. Это сильно ударило по самооценке знаменитого кутюрье, а также по его репутации. Но в 1996 году ему удалось привлечь к себе внимание полученным Орденом Кавалера Искусства и Литературы.

В 1998 году он решил пригласить к сотрудничеству дизайнера Альбера Эльбаза. Ив Сен-Лоран предложил ему возглавить коллекции прет-а-порте, а сам сконцентрировался на линии одежды высокой моды. Он выпустил несколько коллекций, которые, как всегда, покоряли подиумы Милана, Парижа и других столиц моды.

Однако пришло время, когда великий кутюрье понял, что его неординарные идеи иссякли. Тогда он решил отдать свое почетное место молодому перспективному дизайнеру и объявил об отставке. В 2002 году дизайнер ушел со своего модного дома, над появлением которого долго работал.

Говорят, что он не смог смириться с пропиткой в ​​моду спортивного стиля и джинсов, а также огорчался, когда видел свои идеи под именами других брендов. К 2003 году марка перешла во владение Gucci, оставив за собой собственное Yves Saint Laurent.

В 2008 году Ив Сен-Лорана наградили титулом Великого командора и в том же году 1 июня дизайнер умер. До сих пор его марка выпускает успешные коллекции и является одной из "люксовых", работая под руководством других талантливых дизайнеров.