Мама Децла назвала причину смерти певца: неожиданные подробности

Мать рэпера Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая рассказала, что стало причиной смерти ее сына. По ее словам, это произошло из-за чрезмерных нагрузок.

В ночь со 2 на 3 февраля в российском Ижевске внезапно умер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий). Артисту стало плохо после концерта: сперва он жаловался на боль в руках, после чего случился сердечный приступ. Медики не смогли спасти рэпера, констатировав остановку сердца.

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Внезапная смерть шокировала поклонников Децла. Предполагали даже, что 35-летний рэпер мог употреблять препараты, которые стали причиной остановки сердца. Однако экспертиза уже доказала, что в крови певца не было никаких следов запрещенных веществ.

Мама Кирилла Ирина Толмацкая рассказала в эфире российского "Первого канала" об истинных причинах смерти ее сына.

В беседе с телеведущим Дмитрием Борисовым в программе "Эксклюзив" женщина заявила, что ее сын не мог умереть из-за запрещенных веществ или алкоголя.

Причина смерти – перегрузка. Он за последние полгода написал два альбома. Как-то пожаловался, что рука болела и нога. Он хотел сделать что-то важное, чистое. Не просто писал, а от сердца,

– сообщила Ирина.

Что известно о Децле?

Российский рэп-исполнитель, настоящее имя которого – Кирилл Толмацкий. Родился 22 июля 1983 года в Москве. Бывший участник рэп-объединения "Bad B. Альянс." Дебютный альбом исполнителя "Кто ты?" (2000 года) входит в самые продаваемые альбомы в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Децла остались жена Юлия и 13-летний сын Антоний.