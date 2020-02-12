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Марина Круть назвала своего фаворита на Нацотборе Евровидения-2020

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Марина Круть / Instagram / @bandura_krut

23-летняя бандуристка с Хмельнитчины покорила сердца зрителей и судей во время первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020. Девушка набрала максимальное количество баллов, став первой фавориткой финала. Однако исполнительница заверила, что на пути к успеху ей приходится преодолевать личный страх.

В минувшую субботу, 8 февраля, украинцы увидели первые восемь выступлений претендентов на победу в Национальном отборе Евровидения-2020. По результатам голосования в финал, который состоится 22 февраля, попали Jerry Heil, KRUTЬ и Gо_A.

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Журналистам издания УНИАН Марина Круть призналась, что самым большим препятствием для нее является вовсе не талантливые коллеги-музыканты, а собственный страх. По мнению бандуристки, конкуренции на конкурсе вообще не должно быть, ведь все участники исповедуют единую цель.

Я не считаю конкурентом никого, кроме своего страха. Люди, которые находятся в отборе, мои коллеги. Мы все плывем в одной лодке, в любом случае, победит украинская музыка,
– отметила певица.

Однако Марина все же призналась, что очень волнуется перед вторым полуфиналом, ведь считает его не на шутку сильным. Девушка заверила, что ее фаворитом является группа из Тернополя TVORCHI, которые выйдут на сцену с песней Bonfire: "Пожалуй, это единственная группа, которой мне было бы не стыдно проиграть. Я их фанатка". Кроме того, девушке нравится музыка коллектива FO SHO и KHAYAT. Ведь их творчество – это классный саунд, с которым Украина способна достойно представить себя в Европе.

Напомним, что ранее Марина Круть призналась, что из-за волнения ее выступление в первом полуфинале Нацотбора Евровидения-2020 было далеко от идеала. Однако она пообещала, что за две недели справится с дрожью в голосе и выступит значительно лучше и попытается "прыгнуть выше своей головы".

Напомним, что уже в эту субботу, 15 февраля, на сцену второго полуфинала Национального отбора Евровидения-2020 выйдут MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2020
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