Маша Ефросинина рассказала, какими должны быть здоровые сексуальные отношения

Звездная мама двоих детей делится советами по их воспитанию и не стесняется публично поднимать острые темы. Маша Ефросинина назвала признаки нормальных сексуальных отношений и подчеркнула необходимость обсуждения темы секса с детьми.

Пикантной теме Маша Ефросинина посвятила публикацию на личной странице в инстаграме. Если ее 5-летний сын еще развлекается игрушками, то ее 16-летняя дочь Нана уже начинает взрослую жизнь. Как заботливая мама, телеведущая уделяет особое внимание сексуальному воспитанию детей. Личным опытом она решила поделиться с фолловерами.

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Так, по мнению Маши Ефросининой, родители должны преодолеть страх и первыми поговорить о сексе с детьми, пока они не начали узнавать обо всем самостоятельно через интернет или от друзей. Звезда назвала четыре основных признака здоровых сексуальных отношений, которые стоит привить своим потомкам.