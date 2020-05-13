Маша Ефросинина рассказала, какими должны быть здоровые сексуальные отношения
Звездная мама двоих детей делится советами по их воспитанию и не стесняется публично поднимать острые темы. Маша Ефросинина назвала признаки нормальных сексуальных отношений и подчеркнула необходимость обсуждения темы секса с детьми.
Пикантной теме Маша Ефросинина посвятила публикацию на личной странице в инстаграме. Если ее 5-летний сын еще развлекается игрушками, то ее 16-летняя дочь Нана уже начинает взрослую жизнь. Как заботливая мама, телеведущая уделяет особое внимание сексуальному воспитанию детей. Личным опытом она решила поделиться с фолловерами.
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Так, по мнению Маши Ефросининой, родители должны преодолеть страх и первыми поговорить о сексе с детьми, пока они не начали узнавать обо всем самостоятельно через интернет или от друзей. Звезда назвала четыре основных признака здоровых сексуальных отношений, которые стоит привить своим потомкам.
- Девушке следует иметь высокую самооценку, чтобы отказать парню в близости, если она этого не хочет. Здесь также важна поддержка родителей, которым стоит понять ее в любой ситуации, а не наказывать.
- Парню не должно быть безразлично, что чувствует девушка с ним в постели.
- Паре необходимо откровенно говорить о сексе.
- Каждый из партнеров должен понимать все обстоятельства и возможные последствия интимных отношений и осознавать необходимость использования средств контрацепции.