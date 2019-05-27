Маша Ефросинина отметила день рождения в Италии: соблазнительные фото

Популярная телеведущая Маша Ефросинина уже имеет свою семейную традицию: каждый год она встречает день рождения за границей. На этот раз 40-летие звезда праздновала в колоритной Италии, откуда опубликовала несколько соблазнительных фото.

Маша Ефросинина отправилась на отдых только со своим мужем Тимуром Хромаевым. Однако телеведущая не забыла о своих поклонниках, которые 25 мая засыпали ее страницу милыми поздравлениями. Знаменитость опубликовала пикантные фото и призналась, как чувствует себя в этот день.

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Для путешествия супруги выбрали город Анакапри, что в Италии. На одном фото, которое показала телеведущая в блоге, она появилась в розовом наряде без нижнего белья. Сексуальности образу Маши Ефросининой добавляло отсутствие макияжа и укладки волос и опущенная на одном плече лямка.

Ну, что же, теперь можно шалить, – игриво подписала снимок телеведущая.

На другом снимке она предстала в нюдовом боди с рукавом и белье. Так Маша Ефросинина показала свою идеальную фигуру и призналась, что в свои 40 вывела секреты своего безупречного вида и счастья.

"Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга – это просто их волеизъявление. Ты должен себе только одно – быть счастливым! Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство. Даже самое удивительное и самое нелепое к чему-то тебя приведет. Тупиком жизни может быть только пассив. Хорошо выглядеть – это д*лбаный труд!.. Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это!.. Прислушайтесь к вашим детям: они честнее всех укажут вам на ваши недостатки!" – поделилась Маша Ефросинина.