Маша Ефросинина показала стильное фото с 15-летней дочерью
Знаменитая украинская телеведущая и бизнес-вумен Маша Ефросинина показала поклонникам в социальных сетях совместный снимок с 15-летней дочерью Наной.
Новое фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram. Автором снимка стал фотограф Антон Кулаковский.
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На нем Ефросинина позирует со своей старшей дочерью Наной. К слову, 15-летняя девушка пытается избегать излишней публичности, поэтому в Instagram-аккаунте звездной мамы появляется редко.
"С моим серьезным малышом на показе", – подписала снимок телеведущая.
Поклонники были поражены сходством дочери с мамой. "Красивые дети показывают истинную красоту их матери. Великолепные", "Как она похожа на Вас", "Доченька глазами очень похожа на папу, но взгляд и овал лица – это Вы", "Взрослая дочь", – пишут пользователи в сети.
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Instagram / @mashaefrosinina
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Instagram-Stories / @mashaefrosinina