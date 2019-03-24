Маша Ефросинина показала стильное фото с 15-летней дочерью

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Маша Ефросинина с дочерью Наной
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Коллаж LifeStyle 24

Знаменитая украинская телеведущая и бизнес-вумен Маша Ефросинина показала поклонникам в социальных сетях совместный снимок с 15-летней дочерью Наной.

Новое фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram. Автором снимка стал фотограф Антон Кулаковский.

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На нем Ефросинина позирует со своей старшей дочерью Наной. К слову, 15-летняя девушка пытается избегать излишней публичности, поэтому в Instagram-аккаунте звездной мамы появляется редко.

"С моим серьезным малышом на показе", – подписала снимок телеведущая.

Поклонники были поражены сходством дочери с мамой. "Красивые дети показывают истинную красоту их матери. Великолепные", "Как она похожа на Вас", "Доченька глазами очень похожа на папу, но взгляд и овал лица – это Вы", "Взрослая дочь", – пишут пользователи в сети.

маша єфросиніна з дочкою
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з дочкою Наною
Маша Ефросинина с дочерью Наной / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Маша Ефросинина Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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