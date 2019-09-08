Меган Маркл в США: герцогини Сассекской дали обидное прозвище "талисман неудачи" – фото

117 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая оставила своего мужа принца Гарри с ребенком Арчи в Великобритании, внезапно уехала в США, чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс на финале Открытого чемпионата США (US Open), заключительного в нынешнем сезоне турниров Большого шлема.

Меган Маркл появилась на звездной трибуне, где она сидела между сестрой Уильямс Ишей Прайс и ее тренером Патриком Муратолгу. Рядом с герцогиней также заняла место редактор Vogue Анна Винтур. Кроме того, женщина встретилась с мужем подруги Алексисом Оганяном, с которым тепло обнялась при встрече.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали детали их тура в Африку

Меган Маркл
Меган Маркл и муж Серены Уильямс/ Getty Images

Жена принца Гарри была одета в платье из денима от J. Crew, стоимость которого 118 долларов. Дополнила свой образ экс-актриса серым кардиганом и солнцезащитными очками из коллекции дизайнера Виктории Бекхэм.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Однако Серене Уильямс не удалось победить: спортсменка проиграла 19-летней Бьянке Ванессе Андрееску, которая впервые приняла участие в этом турнире. Из-за этого, как пишет издание Daily Mail, поклонники теннисистки назвали Меган Маркл "талисманом неудачи". Пользователи в сети вспомнили, как Уильямс также дважды проигрывала на Уимблдоне, когда присутствовала герцогиня Сассекская.Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

"У нее дурной глаз", "Серене нужно сказать Меган, чтобы в следующий раз она оставалась дома", "Она приносит несчастье", – пишут "хейтеры" в сети.

Интересно, что после перелета в Нью-Йорк Меган Маркл посетила йогу в экологической студии Modo. По ее словам, занятия помогают справиться с синдромом смены часовых поясов.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

blog_ava
5 вещей, на которых не стоит экономить во время ремонта
сегодня
1507
Теги: Серена Уильямс LifeStyle Новости США Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
7 сентября 19:39 Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
115
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 184883
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
369
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
3684
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 3605
Новости
Больше новостей
Залиште відгук