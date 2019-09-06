Без принца Гарри и Арчи: Меган Маркл внезапно уехала в Нью-Йорк

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Меган Маркл поехала в США
Меган Маркл поехала в США / Instagram / @sussexroyal

Пока все британские СМИ обсуждают отказ герцогов Сассекских от приглашения Елизаветы II, Меган Маркл внезапно покинула Великобританию. Жена принца Гарри решила поддержать свою подругу во время важного для нее турнира и сама поехала в Нью-Йорк.

Как сообщают инсайдеры The Times, поездка герцогини Сассекской к США не была запланированной. В последние минуты перед отъездом она согласовала этот вопрос с принцем Гарри и оставила в Виндзоре его с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Помогать мужу с ребенком будет няня, которую пара недавно наняла на работу.

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Это путешествие она организовала в последнюю минуту. Меган была рада от того, что поддержит свою подругу, после чего вернется домой,
– рассказал инсайдер.

По данным журналистов, Меган Маркл отправилась в Нью-Йорк утром 6 сентября. Герцогиня Сассекская приехала в аэропорт на автомобиле с охранниками. А вот воспользовалась ли она частным самолетом, пока неизвестно, ведь папарацци не смогли сделать ни одного фото с тайной поездки Меган Маркл.

В Нью-Йорке представительница королевской семьи пробудет в течение уикенда. Там она посетит окончательный поединок чемпионата US Open, в котором примет участие ее близкая подруга – теннисистка Серена Уильямс. Во время всей поездки Меган Маркл будут сопровождать телохранители.

Что известно о финале US Open?
Решающий матч запланирован на 7 сентября 23:00 (по киевскому времени). В финале Открытого чемпионата США Серена Уильямс будет бороться с канадской теннисисткой Бьянке Андрееску. До этого она сошлась в поединке с украинкой Элиной Свитолиной, завоевав победу.


Меган Маркл поддержит Серену Уильямс / Фото: ET Online

Это не в первый раз Меган Маркл посещает теннисные матчи с участием Серены Уильямс. В июле 2019 года она посетила Уимблдонский турнир, который ежегодно проводят в Лондоне. Тогда для герцогини Сассекской выделили особые места, что возмутило общественность. На популярном матче она сидела на полупустой трибуне. Инсайдеры британских СМИ объяснили, что это меры безопасности, которые ввел принц Гарри.

Меган Маркл
Меган Маркл с подругами на теннисной игре Серены Уильямс​ / Фото: Getty Images

 

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Теги: Королівська сім'я Новости LifeStyle LifeStyle Теннис Серена Уильямс Меган Маркл
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