Мелания Трамп сделала приятный сюрприз посетителям Белого дома

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп приятно удивила туристов, которые находились на экскурсии в Белом доме. Когда первая Леди появилась на публике, посетители не скрывали своего удивления.

В среду, 14 ноября, в помещении Белого дома состоялось официальное мероприятие ко Всемирному дню добра. В резиденции президента проходило несколько экскурсий, на одной из которых появилась первая леди США Мелания Трамп.

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Такого выхода жены президента не ожидал никто. Для посетителей ее появление стало настоящим сюрпризом. 48-летняя Мелания с удовольствием пожимала руки туристам и фотографировалась со всеми желающими. Появилась на публике первая леди в элегантном черном платье с широкими рукавами и туфлями-лодочками в тон. Ее волосы были естественно уложены, а с лица не сходила улыбка.



Мелания Трамп удивила посетителей Белого дома своим появлением / Instagram @flotus



Мелания Трамп в Белом доме / Instagram @flotus



Первая Леди США / Instagram @flotus

"В этот Всемирный день доброты я очень весело удивила посетителей Белого дома. Спасибо всем, кто пришел и посетил этот прекрасный дом", – написала Мелания на своей странице в Instagram.