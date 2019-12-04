Мелания Трамп встретилась с Елизаветой ІІ: что надела первая леди

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Мелания Трамп на приеме в Букингемском дворце / www.gettyimages.com

Первая леди США Мелания Трамп любит удивлять общественность яркими и стильными образами. Посещение Букингемского дворца и встреча с Ее Величеством не стали исключением: модница появилась в безупречной брендовой одежде.

Как известно, во вторник, 3 декабря, в Лондоне официально открылся саммит НАТО. Политическое событие посвятили 70-летию со дня создания альянса. Такое мероприятие не пропустила президентская семья США: накануне торжественной церемонии открытия саммита Дональд и Мелания Трамп засветились в одном из аэропортов Великобритании.

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Не обошло президентских супругов и приглашение от королевы Елизаветы II. Ее Величество устроила роскошный прием, на который пригласила всех мировых лидеров, которые приехали на саммит.

Для такого особенного выхода Мелания Трамп и ее стилисты подготовили эффектный образ. Первая леди США пришла в Букингемский дворец в роскошном желтом кейпе от Valentino. К образу она подобрала розовое платье с рукавами, которое гармонично подходило к яркому наряду. Неповторимый look Мелания Трамп завершила туфлями на каблуках, подобранными под цвет платья, волнистыми волосами и идеальным макияжем.

Розкішний образ Меланії Трамп
Роскошный образ Мелании Трамп / Getty Images

Интересно, что сначала президентская чета наведалась в имение принца Чарльза и герцогини Камиллы. Там Дональд и Мелания сделали официальные фотографии, а чиновники обсудили важные политические вопросы. А вот уже после встречи президент и первая леди отправились на прием Ее Величества.

Что касается нарядов королевских модниц, то герцогиня Корнуольская также решила выбрать яркое платье. Перед камерами она появилась в красной одежде, которую дополнила черным пиджаком. А вот Елизавета II, которая любит разноцветные вещи, в этот раз предпочла зеленый костюм с растительным принтом.

Дональд і Меланія Трамп у Лондоні
Дональд и Мелания Трамп в Лондоне / Getty Images

Меланія Трамп на прийомі Єлизавети ІІ
Мелания Трамп на приеме Елизаветы II / Getty Images

Єизавета ІІ у Букінгемському палаці
Елизавета II в Букингемском дворце / Twitter / @KensingtonRoyal

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Стиль и мода LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Новости LifeStyle Елизавета II Меланья Трамп
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