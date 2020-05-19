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В мини-юбке и кожанке: Ирина Федишин удивила дерзким образом – фото

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Ирина Федишин удивила дерзким образом
Ирина Федишин удивила дерзким образом / Instagram / @irynafedyshyn

Украинская певица устроила семейную поездку на окраине Львова. Для прогулки Ирина Федишин выбрала соблазнительный образ. Артистка засветила стройные ноги в черной мини-юбке с металлическими украшениями.

Ирина Федишин в течение карантина успела похвастаться своими кулинарными умениями. Если для домашних съемок на кухне она выбирала комфортную повседневную одежду, то для семейной поездки в Свиржский замок нашла в своем гардеробе фэшн-look. Фото с прогулки звезда опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Певица появилась в дерзком образе, который подчеркнул ее манящую фигуру. На ней черная кожанка, топ с застежкой на груди, мини-юбка с металлическими украшениями и удобная спортивная обувь. Откровенный аутфит делал акцент на идеальных стройных ножках Ирины Федишин, которая подчеркивает их во время каждого выхода на сцену.

Волосы исполнительница собрала в стильный пучок, а образ total black довершила темными солнцезащитными очками и большими серьгами-кольцами. Фоловеры не обошли вниманием роскошный внешний вид звезды и засыпали ее комплиментами в комментариях.

 ірина федишин
Ирина Федишин удивила образом в мини-юбке / Фото: Instagram / @irynafedyshyn

ірина федишин
Ирина Федишин удивила образом в мини-юбке / Фото: Instagram / @irynafedyshyn


Ирина Федишин удивила образом в мини-юбке / Фото: Instagram / @irynafedyshyn

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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