Лилия Ребрик продолжает делиться с поклонниками яркими фотографиями со съемок. После длительного карантина она наконец вернулась к любимой работе и наслаждается каждым моментом. На очередном фото актриса показала, как спасается от жары во время съемок.

Забавный снимок звезда распространила в личном инстаграм-аккаунте. Она с радостью показывает аудитории подписчиков рабочие моменты. Съемки сериала в жаркие дни – большое испытание для актеров, однако Лилия обожает свою работу и демонстрирует профессионализм.

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На кадре, который появился в сети, Ребрик изображена в стильном зеленом платье с принтом в виде белых цветов. Внимание привлекает также пикантное декольте телеведущей. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах. Ее уши украшали маленькие сережки-кольца, а на шее видим цепочку.

Поскольку жаркая погода утомляет, Лилия решила полакомиться холодным мороженым, чтобы хотя бы немного отдохнуть и расслабиться в солнечный день. В посте она спросила поклонников, как они спасаются от жары.

"Летний вариант микрофона", – забавно подписала снимок Ребрик. Также улыбку вызывает выражение ее лица. Женщина в очередной раз показала, что имеет прекрасное чувство юмора и умеет развеселить.



Лилия Ребрик с мороженым в руке / Instagram / @liliia.rebrik