Музыкант Red Hot Chili Peppers сыграл свадьбу с женщиной, которая моложе него на 18 лет: фото

57-летний басист Red Hot Chili Peppers Фли (настоящее имя которого Майкл Бальзари) женился на дизайнере ювелирных украшений иранского происхождения Мелоди Эсани.

Об этом Фли, который был признан лучшим бас-гитаристом 2010 года по версии канала BBC, сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав первые фото. Свадьбу влюбленные сыграли в Лос-Анджелесе.

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Мелоди Эсани для особенного дня выбрала облегающее свадебное платье с длинным шлейфом, которое украшено цветочной аппликацией. Вместе с тем басист Red Hot Chili Peppers выбрал костюм цвета лаванды. Снимок Фли трогательно подписал.

Моя жизнь изменилась навсегда, и я бесконечно смиренен и благодарен. Человек, который видит все и знает меня. Моя жена Мелоди Эсани,

– прокомментировал музыкант.

ЭСАН также показала поклонникам в сети свадебное фото, под которым с юмором отметила: "В эти выходные я вышла замуж за своего лучшего друга. Безусловно, это моя лучшая коллаборация в жизни. Ты – мое сердце".

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Как сообщают западные СМИ, влюбленные обручились около месяца до свадьбы. Для Фли брак с Мелоди стал вторым. У мужчины есть двое детей: 31-летняя дочь от экс-жены Лоеше Зевиар и 14-летняя дочь от его отношений с моделью Фрэнки Рейдер.