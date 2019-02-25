Мы не сказали "нет", – ANNA MARIA решили оправдаться за скандальные заявления о Крыме

Участницы дуэта ANNA MARIA (сестры Опанасюк) попали в громкий скандал перед Нацотором Евровидение-2019, ведь отказались признать войну России против Украины и незаконную аннексию Крыма. Впоследствии, артистки решили оправдаться за свое скандальное интервью. Они заявили, что журналисты якобы неправильно поняли их слова, и возразили, что не признали оккупацию полуострова.

Что известно о скандале с группой ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение?

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Скандал вызвал эфир с сестрами Опанасюк на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопрос об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.

Как певицы прокомментировали скандал?

Сестры Опанасюк решили оправдаться за такие скандальные заявления и сказали, что во время интервью просто воздержались от лозунгов, которые ждало общество, пишет "Обозреватель".

Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали (аннексию Крыма, – 24 канал). Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, не имеет значения, что человек делает. И что бы мы ни сказали, журналисты теперь трактуют нас так, как им выгодно,

– заявили они.

Они добавили, что родились в Украине, являются украинками и им "совершенно не за что оправдываться, потому что никому ничего плохого в своей жизни не сделали".

Как ANNA MARIA прокомментировали заявления поддержки от представителей России?

В России не оставили без внимания скандал, случившийся вокруг дуэта ANNA MARIA и охотно использовали их заявления на роств как пропаганду. Одиозная журналистка Ольга Скабеева и бывшая так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская решили поддержать девушек и их возмутительную позицию по Крыму.

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В ответ на это сами певицы заявили, что использование и обсуждение их заявлений – это дело России. Также они пожаловались, что в Украине якобы притесняют артистов.

"Еще раз повторим, нам приписывают слова, которых мы не говорили. Нашу позицию озвучивают, но у нас есть своя позиция. А то, что в России разбирают эту ситуацию – это их дело. Но в Украине угнетают своих артистов. Не мы первые, не мы последние. Люди хотят творить, развиваться, а их просто относят к ряду предателей. И сколько это продлится – это уже вопрос к сознанию людей", – подытожили они.

Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео