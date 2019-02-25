Мы не сказали "нет", – ANNA MARIA решили оправдаться за скандальные заявления о Крыме

263 Читати новину українською
Участницы Нацотбора Евровидения ANNA MARIA начали оправдываться за скандальные заявления о Крыме
Участницы Нацотбора Евровидения ANNA MARIA начали оправдываться за скандальные заявления о Крыме / Фото из открытых источников

Участницы дуэта ANNA MARIA (сестры Опанасюк) попали в громкий скандал перед Нацотором Евровидение-2019, ведь отказались признать войну России против Украины и незаконную аннексию Крыма. Впоследствии, артистки решили оправдаться за свое скандальное интервью. Они заявили, что журналисты якобы неправильно поняли их слова, и возразили, что не признали оккупацию полуострова.

Что известно о скандале с группой ANNA MARIA на Нацотборе на Евровидение?

Читайте также: Ваше вчерашнее интервью – полная ж*па для вас: Евгений Филатов о скандальных заявлениях ANNA MARIA

Скандал вызвал эфир с сестрами Опанасюк на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопрос об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.

Как певицы прокомментировали скандал?

Сестры Опанасюк решили оправдаться за такие скандальные заявления и сказали, что во время интервью просто воздержались от лозунгов, которые ждало общество, пишет "Обозреватель".

Да, мы не сказали "да", и мы не сказали "нет". Но это же не значит, что мы не признали (аннексию Крыма, – 24 канал). Мы просто понимаем, что в данном случае для людей важен лозунг, не имеет значения, что человек делает. И что бы мы ни сказали, журналисты теперь трактуют нас так, как им выгодно,
– заявили они.

Они добавили, что родились в Украине, являются украинками и им "совершенно не за что оправдываться, потому что никому ничего плохого в своей жизни не сделали".

Как ANNA MARIA прокомментировали заявления поддержки от представителей России?

В России не оставили без внимания скандал, случившийся вокруг дуэта ANNA MARIA и охотно использовали их заявления на роств как пропаганду. Одиозная журналистка Ольга Скабеева и бывшая так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская решили поддержать девушек и их возмутительную позицию по Крыму.

Читайте также: Скандал с Анной и Марией Опанасюк на Евровидении: оккупанты зовут певиц обратно в Крым

В ответ на это сами певицы заявили, что использование и обсуждение их заявлений – это дело России. Также они пожаловались, что в Украине якобы притесняют артистов.

"Еще раз повторим, нам приписывают слова, которых мы не говорили. Нашу позицию озвучивают, но у нас есть своя позиция. А то, что в России разбирают эту ситуацию – это их дело. Но в Украине угнетают своих артистов. Не мы первые, не мы последние. Люди хотят творить, развиваться, а их просто относят к ряду предателей. И сколько это продлится – это уже вопрос к сознанию людей", – подытожили они.

Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео

 

blog_ava
Прогноз погоды на 25 февраля: холод и осадки постепенно уходят из Украины
сегодня
801
Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия LifeStyle Евровидение 2019 Музыка Евровидение Аннексия Крыма Новости Крыма Сестры Анна Мария Опанасюк Скандал
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Оскар-2019: хронология объявления победителей
сегодня 06:33 Оскар-2019: хронология объявления победителей
765
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3657
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9983
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 384
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
386
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук