"Мы восстанавливаемся": жена лидера Imagine Dragons сообщила об их примирении

Солист знаменитой группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс заявил о разводе со своей женой Ейжей Волкман в 2018 году. Однако в начале 2019 года 31-летняя жена музыканта сообщила о том, что их отношения наладились.

Основатель и музыкальный продюсер инди-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Ейжа Волкман решили не расставаться и попытаться восстановить их отношения. Об этом 31-летняя жена лидера знаменитого коллектива сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также: Самый богатый человек в мире Джефф Безос разводится с женой: неожиданные подробности

Ейжа написала длинный текст, который опубликовала под фотографией своего мужа. Под фото, на котором Дэн Рейнольдс задумчиво смотрит в телефон, его жена трогательно призналась, что гордится им, его смирением и умением быть любящим отцом. Также она добавила, что готова пройти этот путь со своим мужем, каким сложным он бы не был.

Я знаю, что это была безумная дорога. Это убивало нас двоих огромное количество раз. В прошлом году мы убили друг друга, а теперь мы восстанавливаемся. Честная и бесстыдная готовность умереть миллионами смертей для того, чтобы быть искренним. Вот что мы сделали. И сейчас. Честность. Это все, что нам нужно,

– призналась 31-летняя жена Дэна Рейнольдса.

Напомним, певица Ейжа Волкман и фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поженились в 2011 году. Они воспитывают троих дочерей: 6-летнюю Эрроу и 1-летних близнецов Гия и Коко. В апреле 2018 года солист группы Imagine Dragons сообщил, что после семи лет брака они с Ейжей расстаются. Однако после представления новой песни коллектива Imagine Dragons "Bad Liar" стало известно, что влюбленные решили дать второй шанс своим отношениям.