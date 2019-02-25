На фоне скандала с MARUV: директор MELOVIN рассказал детали договора с НОТУ

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Директор MELOVIN рассказал детали договора с НОТУ
Директор MELOVIN рассказал детали договора с НОТУ / Фото из открытых источников

Артем Козуб, директор украинского исполнителя MELOVIN, который представлял Украину на Евровидении-2018, рассказал об условиях договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

После финального Национального отбора Евровидения-2019 и победы певицы MARUV, нужно было заключить финальный договор с НОТУ. Именно он допускает артистов Украины к главному песенному конкурсу Евровидение, который в этом году проходит в Израиле.

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Сейчас в сети активно обсуждают отмену договора между MARUV и Общественным вещателем. На это и отреагировала сама артистка, под постом у которой о прошлогоднем случае с исполнителем MELOVIN вспомнил директор Артем Козуб, передает ТСН.

"В прошлом году были другие условия. Скажем так, мы полностью владели материалом, за исключением временно переданных прав на трек, ну и просто согласия об участии в съемках. Вся монетизация нашего клипа, роялти и выплата авторских по площадкам – наша. К тому же, в прошлом году поездку, декорации и проживания спонсировал телеканал СТБ. И если говорить о "выступить у кого-то там бесплатно потом", то я считаю, что любая работа должна быть оплачиваемая, что собственно, и произошло", – говорится в сообщении Козуба.

Пост Артема Козуба / Facebook / @MaruvOfficial 

В комментариях также высказался и экс-директор Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году.

"Мы с Alyosha это проходили. Права на песню по правилам EBU на время проведения конкурса нужно передать. За все платить самому. Выступить на парочке дней рождений сотрудников и не париться особо. Ничего изменить не получится", – рассказал Вадим Лисица.


Пост Вадима Лисицы / Facebook / @MaruvOfficial

Добавим, что несколько дней назад артистка MARUV открыла некоторые особенности договора с НОТУ, которые несколько отличались от условий в предыдущие годы.

 

 

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Теги: Новости Украины Евровидение 2019 Евровидение Новости LifeStyle Скандал Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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