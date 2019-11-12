Надя Дорофеева открыла тайну, как познакомилась с Владимиром Дантесом

Солистка группы "Время и Стекло" и Владимир Дантес – одна из самых популярных семейных пар украинского шоу-бизнеса. До сих пор артисты не признавались, как состоялось их первое знакомство. И на днях Надя Дорофеева открыла эту тайну.

Артистка стала приглашенной гостьей программы "Слава+», которая еженедельно выходит на ютуб-канале Люкс ФМ. Надя Дорофеева решила впервые за долгое время дать откровенное интервью, в котором не обошла вопросов и о семейной жизни с Владимиром Дантесом. Солистка группы "Время и Стекло" вспомнила, какие события предшествовали ее знакомству с Владимиром Дантесом.

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По словам Надежды Дорофеевой, в 2010 году, когда ее коллектив только получал первую славу, она страдала демодекозом. От недуга лицо артистки было усыпано прыщами. Поэтому звезда очень комплексовала и не считала себя привлекательной.

"9 лет назад я заболела гриппом и не пропила после болезни пробиотики. У меня запустился процесс дисбактериоза. Но первые проявления у меня были на лице, и классные косметологи начали мне лечить лицо антибиотиками, мазями какими-то. У меня как начало все ухудшаться, ухудшаться. Этот период длился семь месяцев. Я помню, плакала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Это был очень трудный период. Я приходила на съемки, у нас уже была группа "Время и Стекло, а у меня все лицо усыпано прыщами", – вспомнила Надя Дорофеева.

Певица сразу начала диагностику и сдала десятки анализов, чтобы установить причину. Медики предполагали, что гормоны могли так повлиять на ее вид. И именно в это время Надя Дорофеева встретила Владимира Дантеса, который сразу влюбился в нее.

Помню, день, садимся в поезд, я встречаю Владимира Дантеса. Я, как и раньше: вся в прыщах, не накрашена, конечно – в поезде же. И здесь он почему-то в меня влюбляется. Я думаю: "Господи, может, он плохо видит",

– с юмором рассказала Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva

Пережить нелегкий период певице помог не только любимый, но и коллега по группе. Позитив (Алексей Завгородний) поддерживал Надю Дорофееву, а визажисты делали все для того, чтобы зрители не заметили прыщей на лице Дорофеевой. Однако, по ее словам, это помощникам так и не удавалось, потому что с тональным кремом недостатки кожи еще больше было видно.

"Позитив меня очень поддерживал. Он говорил: "Пока ты мне не сказала, я ничего не видел". Позитив меня поддерживал, Вова влюбился. Помню, Вова мне сказал: "У тебя начались со мной отношения, все пройдет", – добавила она.

Пара устроила роскошную свадьбу в 2015 году. Надя Дорофеева и Владимир Дантес активно показывают фото в сети, демонстрируя семейную идиллию. Кроме этого, артисты находят время в своем графике для семейных поездок за границу.

Больше о звездной жизни Нади Дорофеевой, комплексах певицы, отношениях с Дантесом и сольной карьере – смотрите в новом выпуске "Слава+»: