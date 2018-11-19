Надо добавить конфликта: Ольга Фреймут рассказала, почему закрыли шоу "Оля"

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / www.instagram.com/freimutolia

Популярная скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут объяснила поклонникам, что ее шоу "Оля", которое является украинской адаптацией американской программы "Шоу Эллен ДеДженерес", не закончилось. По ее словам, проект только приостановили.

Видео, в котором звезда объясняет причину закрытия шоу "Оля", опубликовано на официальной странице проекта в Instagram.

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Оля Фреймут отметила, что формат шоу "Оля" является необычным для украинцев и в новом сезоне его нужно изменить.

Его закрыли. Просто отсняли пробный сезон, 20 выпусков. И следующий сезон, если будет, выйдет немного другим. Потому что бесконфликтность в кадре... есть же такой проект "Шоу Эллен". И суть в этом шоу в том, что там вообще нет конфликта. То есть, если к тебе приходит звезда, она с тобой разговаривает на бытовые темы, но ни в коем случае мы не касаемся болезненных для нее или для него вопросов, поэтому этот формат для Украины очень странный, необычный,
– пояснила телеведущая.

Поэтому, по словам Фреймут, во втором сезоне надо "добавить" конфликта из-за менталитета украинцев.

"Если делать второй сезон, нужно добавить конфликт, сугубо положительная программа не имеет шанса долго жить. К сожалению, такой менталитет украинцев", – добавила она.

Смотрите видео с Ольгой Фреймут:

 

Ольга Фреймут начала свой проект, который назвала "Оля шоу". 28 августа состоялась громкая премьера, которая уже обросла несколькими скандалами. Так, в апреле телеведущая проекта Ольга Фреймут появилась на работе тех, кто написал неприятные комментарии в соцсетях. Кроме этого, знаменитость под Верховной Радой раздавала котят прохожим, чем вызвала большое возмущение. По словам очевидцев, телеведущая "пихала" в руки прохожих беспомощных животных.

Теги: Новости Украины LifeStyle Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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