Напуганная Хэтэуэй и соблазненный Мэттью Макконахи в новом трейлере фильма "Море соблазна"

Голливудская 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй сменила образ брюнетки и превратилась в блондинку, чтобы сыграть главную роль в фильме "Море соблазна" вместе с Мэттью Макконахи. В сети появился последний трейлер перед выходом ленты в прокат.

Последний трейлер "Море соблазна" появился в YouTube. Главные роли в киноленте сыграли светловолосая Энн Хэтэуэй и Мэтт Макконахи.

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По сюжету, Карен, которую играет Энн Хэтэуэй, врывается в спокойную и беззаботную жизнь своего бывшего мужа Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи). Ранее по своей глупости она бросила его ради богатой и роскошной жизни. Однако не всё оказалось так безоблачно. Её новый избранник, хоть и миллионер одновременно жестокий тиран. Поэтому Карен обращается к бывшему возлюбленному с просьбой убить её нынешнего мужа. Дилл подозревает, что в ситуации женщины не все так просто, когда в его жизни тоже начинают происходить странные вещи. Невольно он стал участником опасной игры, в которой от каждого его выбора зависит, юудет ли он жить дальше.

Смотрите последний трейлер к фильму "Море соблазна" (видео):