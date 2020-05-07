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Насколько изменились голливудские актеры за время карьеры: красноречивые фото

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Как актеры выглядели в начале карьеры
Как актеры выглядели в начале карьеры / Instagram / @ardgelinck

Несмотря на представительниц Голливуда, можно с уверенностью сказать, что время не имеет власти над их красотой. Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Дженнифер Лопес или Джулия Робертс – эти известные красавицы и после десятков лет карьеры выглядят великолепно. И насколько звезды изменились с начала работы в Голливуде – узнавайте в интересной подборке.

Заглянуть в прошлое решил мастер Photoshop Ард Гелинк. Художник начинал проект, как обычное хобби, переросшее в масштабное дело, которым он охотно щеголяет в инстаграме.

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По замыслу, мужчина сочетает прошлое и настоящее. Делает он это благодаря снимкам знаменитых людей, демонстрируя публике, как звезды выглядели до мировой славы и теперь. Королевская семья, певцы, писатели или актеры – многие селебритиз уже попали "под прицел" Арда Гелинка. В частности, героями его проекта стали Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Деми Мур, Хью Грант, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер и другие.

Интересно, что за время работы Гелинк создал и собственный стиль. Он настолько мастерски сочетает фото различных времен, что зрители могли бы засомневаться, что снимки – это всего лишь коллаж. Не верите – тогда убедитесь сами в подборке фото.

Джордж Клуни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Майкл Джей Фокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Двейн Джонсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Аль Пачино

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Эмма Уотсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Джейми Ли Кертис

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Хью Грант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Сандра Буллок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Джулия Робертс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Роберт де Ниро

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Брюс Уиллис

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Бред Питт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Дженнифер Энистон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Николь Кидман

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Райан Рейнольдс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Энтони Хопкинс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

Дэниел Рэдклифф

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ard Gelinck (@ardgelinck)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Джордж Клуни Дженнифер Лопес Джулия Робертс Брэд Питт Дженнифер Энистон
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