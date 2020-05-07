Насколько изменились голливудские актеры за время карьеры: красноречивые фото

Несмотря на представительниц Голливуда, можно с уверенностью сказать, что время не имеет власти над их красотой. Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Дженнифер Лопес или Джулия Робертс – эти известные красавицы и после десятков лет карьеры выглядят великолепно. И насколько звезды изменились с начала работы в Голливуде – узнавайте в интересной подборке.

Заглянуть в прошлое решил мастер Photoshop Ард Гелинк. Художник начинал проект, как обычное хобби, переросшее в масштабное дело, которым он охотно щеголяет в инстаграме.

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По замыслу, мужчина сочетает прошлое и настоящее. Делает он это благодаря снимкам знаменитых людей, демонстрируя публике, как звезды выглядели до мировой славы и теперь. Королевская семья, певцы, писатели или актеры – многие селебритиз уже попали "под прицел" Арда Гелинка. В частности, героями его проекта стали Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Деми Мур, Хью Грант, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер и другие.

Интересно, что за время работы Гелинк создал и собственный стиль. Он настолько мастерски сочетает фото различных времен, что зрители могли бы засомневаться, что снимки – это всего лишь коллаж. Не верите – тогда убедитесь сами в подборке фото.

Джордж Клуни

Майкл Джей Фокс

Дженнифер Лопес

Двейн Джонсон

Аль Пачино

Эмма Уотсон

Джейми Ли Кертис

Хью Грант

Сандра Буллок

Джулия Робертс

Роберт де Ниро

Брюс Уиллис

Бред Питт

Дженнифер Энистон

Николь Кидман

Райан Рейнольдс

Энтони Хопкинс

Дэниел Рэдклифф