Настоящий папа и дедушка Уэльский: принц Чарльз в новом фильме BBC – трогательные фото

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Принц Чарльз и жена Камилла
Принц Чарльз и жена Камилла / www.gettyimages.com

К 70-летию принца Чарльза телеканал ВВС снял документальный фильм о его жизни. В кинокартине он делится личным, играет с принцем Луи и внучкой Камиллы, а также рассказывает об отношениях. Такие откровенности мир увидит впервые.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Фильм с участием всей королевской семьи к юбилею принца Чарльза телеканал BBC показал во время прямой трансляции в четверг, 8 ноября.

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На кадрах, гордый за внука принц Чарльз весело улыбается и держит за руку самого младшего наследника. Принц Луи сидит в легкой одежде на руках у Кейт Мидлтон, которая одета в синее платье в белый горошек.

 

Съемки проходили в сентябре в саду Clarence House – это одна из резиденций членов британской семьи. Телеканал BBC снял документальный фильм о жизни принца Чарльза. Интимными деталями в фильме делятся все его близкие – сыновья, принц Уильям и принц Гарри, а также жена именинника Камилла Паркер Боулз. В своем интервью она рассказала, как ладит принц Чарльз с ее внуками.

Он становится на колени и ползает с ними в течение нескольких часов, весело смеясь, а мои внуки обожают его, абсолютно обожают его. Он читает им Гарри Поттера, меняя голос, и я думаю, что дети действительно очень ценят это,
– сказала герцогиня.

 

У принца Чарльза не всегда были идеальные отношения со своими сыновьями, хоть он очень старался быть для них идеальным отцом. Особенно после того, как принцесса Диана, их мама трагически погибла.

Старший сын Чарльза, принц Уильям, признается, что хотел бы, чтобы его отец меньше работал и проводил больше времени со своими внуками.

"Теперь, когда он достиг своего 70-летия, самое удачное время, чтобы немного остановиться. Потому что нас, как и другие нормальные семьи, волнует его здоровье. Он очень трудолюбив и часто засыпает за документами. Я хочу, чтобы он был в здравом духе еще хотя бы до 95-ти лет. Поэтому было бы замечательно проводить вечера вместе с ним дома и видеть, как он играет с внуками. Мы нуждаемся в нем настолько, насколько это возможно", – делится сокровенным принц Уильям.

Теги: LifeStyle Кино Королівська сім'я
Источник: Lifestyle
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