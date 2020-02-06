Наталка Карпа окрестила дочь: первые фото с крестными родителями

Украинская певица Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов 27 декабря 2019 года стали родителями дочери Златы. Сегодня же, 6 февраля, супруги собралось окрестить дочь в одном из киевских храмов.

Первык кадры с обряда крещения Наталка Карпа опубликовала в своих инстаграм-сторис. Певица оставила несколько фотографий и видеороликов из Патриаршего Собора Воскресения Христова УГКЦ, который находится на Левобережье в Киеве.

К теме: Наталка Карпа родила дочь: появились первые фото



Крещение дочери Натальи Карпы и Евгения Терехова в Киеве / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Сейчас из четырех крестных, которых Наталья и Евгений решили выбрать для своей дочери Златы, можно узнать Тараса Тополю – лидера украинской группы "Антитела", а также подругу семьи Татьяну Антонян. Имена другой пары крестных пока неизвестны. На церемонии крещения также присутствуют и звездные друзья Карпы и Терехова – Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова, Галина Завийская, Екатерина Осадчая и другие.



Звездные друзья Наталки Карпы на крестинах Златы / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Также известно, что сестра Натальи Карпы Юлия не могла присутствовать на церемонии крещения, впрочем передавала племяннице и ее родителям теплые поздравления.

Другие фото с церемонии крещения дочери Наталки Карпы:



Фото: Instagram-Stories / @natalkakarpa​