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Наталка Карпа окрестила дочь: первые фото с крестными родителями

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа и ее муж Евгений Терехов 27 декабря 2019 года стали родителями дочери Златы. Сегодня же, 6 февраля, супруги собралось окрестить дочь в одном из киевских храмов.

Первык кадры с обряда крещения Наталка Карпа опубликовала в своих инстаграм-сторис. Певица оставила несколько фотографий и видеороликов из Патриаршего Собора Воскресения Христова УГКЦ, который находится на Левобережье в Киеве.

К теме: Наталка Карпа родила дочь: появились первые фото


Крещение дочери Натальи Карпы и Евгения Терехова в Киеве / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Сейчас из четырех крестных, которых Наталья и Евгений решили выбрать для своей дочери Златы, можно узнать Тараса Тополю – лидера украинской группы "Антитела", а также подругу семьи Татьяну Антонян. Имена другой пары крестных пока неизвестны. На церемонии крещения также присутствуют и звездные друзья Карпы и Терехова – Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова, Галина Завийская, Екатерина Осадчая и другие.


Звездные друзья Наталки Карпы на крестинах Златы / Instagram-Stories / @natalkakarpa

Также известно, что сестра Натальи Карпы Юлия не могла присутствовать на церемонии крещения, впрочем передавала племяннице и ее родителям теплые поздравления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорога сестричко @natalkakarpa та @jacki_boy89 у Вас сьогодні особливий день! День хрещення Златусі Мені дуже шкода що ми сьогодні невзмозі бути поруч, але серцем і душею Наша сім‘я Рипновських ( @rypnovskyy @sergioandsasha )з Вами️Ми хочемо від щирого серця побажати Златі міцного здоровячка та доброї долі В народі кажуть, що хрестини – Це день народження нової Божої дитини, В цей день у небі ангели радіють, Дитину звеселяють та леліють! Бере дитину Матір Божа під опіку, Та Божа ласка буде з нею аж до віку! Нехай маля батькам зростає на потіху, Щоб вдома була радість й море сміху! P.s любимо Вас️ #rypnovska #хрещення #київ #львів

Допис, поширений RYPNOVSKA (@juliakarpa)

 

Другие фото с церемонии крещения дочери Наталки Карпы:


Фото: Instagram-Stories / @natalkakarpa

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Звездные дети
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